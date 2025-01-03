Как правильно ухаживать за деревьями зимой

1:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Садоводы знают, что зима — это испытание для деревьев. Особенно важно следить за состоянием веток: снег и ледяная корка могут нанести серьёзный вред, если не принимать меры вовремя.

Фото: commons.wikimedia.org by Vvenka1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Замёрзшие ягоды

Почему важно убирать снег с веток

Слой снега, накапливающийся на ветках, со временем становится тяжёлым и плотным. Если не стряхивать его регулярно, это может привести к:

Поломке ветвей под тяжестью снега.

Ослаблению иммунитета деревьев, что сказывается на их здоровье в будущем.

Чтобы избежать этих последствий, обязательно убирайте снег с веток после сильных осадков.

Что делать, если ветки покрылись льдом

Иногда на деревьях образуется ледяная корка. В этом случае нужно действовать осторожно, чтобы не повредить растения.

Не сбивайте лёд. Это может привести к поломке веток.

Установите опоры. Поддерживайте "замёрзшие" ветки, чтобы они не ломались под весом льда.

Ждите потепления. Убирать ледяную корку можно только после того, как температура поднимется, и лёд начнёт таять.

Эти простые меры помогут сохранить здоровье ваших деревьев даже в самые суровые морозы.

Зачем ухаживать за деревьями зимой

Регулярный уход за деревьями зимой защищает их от повреждений, обеспечивает хороший рост весной и увеличивает шансы на богатый урожай. Следуйте рекомендациям, чтобы ваши деревья оставались здоровыми.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

