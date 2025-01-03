Как правильно ухаживать за деревьями зимой

Садоводы знают, что зима — это испытание для деревьев. Особенно важно следить за состоянием веток: снег и ледяная корка могут нанести серьёзный вред, если не принимать меры вовремя.
Слой снега, накапливающийся на ветках, со временем становится тяжёлым и плотным. Если не стряхивать его регулярно, это может привести к:
Чтобы избежать этих последствий, обязательно убирайте снег с веток после сильных осадков.
Иногда на деревьях образуется ледяная корка. В этом случае нужно действовать осторожно, чтобы не повредить растения.
Не сбивайте лёд. Это может привести к поломке веток.
Установите опоры. Поддерживайте "замёрзшие" ветки, чтобы они не ломались под весом льда.
Ждите потепления. Убирать ледяную корку можно только после того, как температура поднимется, и лёд начнёт таять.
Эти простые меры помогут сохранить здоровье ваших деревьев даже в самые суровые морозы.
Регулярный уход за деревьями зимой защищает их от повреждений, обеспечивает хороший рост весной и увеличивает шансы на богатый урожай. Следуйте рекомендациям, чтобы ваши деревья оставались здоровыми.
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