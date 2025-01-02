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Удобрение, чистка, борьба с вредителями — всё из одной смеси

1:28
Садоводство

Многие садоводы даже не догадываются, насколько эффективной может быть простая смесь соды и золы. Эти компоненты, объединённые в одно средство, способны решать сразу несколько задач по уходу за участком.

Зола
Фото: commons.wikimedia.org by LllKSTlll, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зола

Почему именно сода и зола

Древесная зола - кладезь полезных минералов, включая калий и фосфор, которые необходимы для здорового роста растений.

Пищевая сода известна своими антисептическими и дезодорирующими свойствами. Она работает как отбеливатель и универсальное чистящее средство.

Применение в быту

Чистка помещений. Смесь соды и золы эффективно удаляет пятна с мебели, очищает поверхности дачного домика и устраняет запахи, например, в мусорной яме или септике.

Удобрение. Растворите смесь в воде и полейте ею клумбы или грядки. Это не только питает растения, но и защищает их от грибковых инфекций.

Борьба с вредителями. Рассыпьте средство вокруг растений. Оно отпугивает насекомых и других вредителей.

Ускорение созревания компоста. Добавление смеси в компост помогает быстрее получить готовый материал для удобрения.

Простое средство с большим потенциалом

Эта доступная и экологичная смесь может стать незаменимым помощником на вашем участке, заменяя химические средства.

Уточнения

Удобре́ния - вещества для питания растений и повышения плодородия почв.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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