Как вырастить крепкую рассаду без вытягивания: 5 правил

Здоровая рассада с мощной корневой системой — залог будущего богатого урожая. Но если растения испытывают нехватку света или другие стрессы, они вытягиваются, ослабевают и могут погибнуть. Как этого избежать? Вот пять ключевых правил.
Ставьте ёмкости с рассадой на подоконники, выходящие на восточную или южную сторону. Если солнечного света недостаточно, используйте фитосветильники:
Искусственное освещение компенсирует недостаток солнца, обеспечивая нормальное развитие всходов.
Не экономьте место, пытаясь посеять слишком много семян в одной ёмкости. Густые всходы конкурируют за свет и питательные вещества, что вызывает их вытягивание. Всегда следуйте рекомендациям на упаковке семян.
Чрезмерное увлажнение почвы стимулирует излишний рост всходов.
Поддерживайте правильный температурный режим:
Соблюдайте все аспекты агротехники, включая:
Эти шаги помогут вам вырастить крепкую и здоровую рассаду, которая быстро адаптируется после пересадки и даст богатый урожай.
Проросток - растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).
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