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Как вырастить крепкую рассаду без вытягивания: 5 правил

1:55
Садоводство

Здоровая рассада с мощной корневой системой — залог будущего богатого урожая. Но если растения испытывают нехватку света или другие стрессы, они вытягиваются, ослабевают и могут погибнуть. Как этого избежать? Вот пять ключевых правил.

Seedlings, 2019 - geograph.org.uk - 6058881
Фото: commons.wikimedia.org by Jonathan Billinger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Seedlings, 2019 - geograph.org.uk - 6058881

1. Достаток света: правильное расположение

Ставьте ёмкости с рассадой на подоконники, выходящие на восточную или южную сторону. Если солнечного света недостаточно, используйте фитосветильники:

  • Подсветка особенно важна в пасмурные дни, ранним утром и вечером.
  • Время подсветки варьируется от 8 до 12 часов в зависимости от потребностей растений.

Искусственное освещение компенсирует недостаток солнца, обеспечивая нормальное развитие всходов.

2. Умеренность в густоте посевов

Не экономьте место, пытаясь посеять слишком много семян в одной ёмкости. Густые всходы конкурируют за свет и питательные вещества, что вызывает их вытягивание. Всегда следуйте рекомендациям на упаковке семян.

3. Контроль за поливом

Чрезмерное увлажнение почвы стимулирует излишний рост всходов.

  • Поливайте умеренно, чтобы почва оставалась слегка влажной, но не мокрой.

4. Оптимальная температура

Поддерживайте правильный температурный режим:

  • Слишком высокая температура в помещении приводит к вытягиванию растений.
  • Поддерживайте умеренную прохладу, особенно ночью.

5. Агротехнические правила

Соблюдайте все аспекты агротехники, включая:

  • Время посева.
  • Правильный уход.

Эти шаги помогут вам вырастить крепкую и здоровую рассаду, которая быстро адаптируется после пересадки и даст богатый урожай.

Уточнения

Проросток - растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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