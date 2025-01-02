Как вырастить крепкую рассаду без вытягивания: 5 правил

1:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Здоровая рассада с мощной корневой системой — залог будущего богатого урожая. Но если растения испытывают нехватку света или другие стрессы, они вытягиваются, ослабевают и могут погибнуть. Как этого избежать? Вот пять ключевых правил.

Фото: commons.wikimedia.org by Jonathan Billinger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Seedlings, 2019 - geograph.org.uk - 6058881

1. Достаток света: правильное расположение

Ставьте ёмкости с рассадой на подоконники, выходящие на восточную или южную сторону. Если солнечного света недостаточно, используйте фитосветильники:

Подсветка особенно важна в пасмурные дни, ранним утром и вечером.

Время подсветки варьируется от 8 до 12 часов в зависимости от потребностей растений.

Искусственное освещение компенсирует недостаток солнца, обеспечивая нормальное развитие всходов.

2. Умеренность в густоте посевов

Не экономьте место, пытаясь посеять слишком много семян в одной ёмкости. Густые всходы конкурируют за свет и питательные вещества, что вызывает их вытягивание. Всегда следуйте рекомендациям на упаковке семян.

3. Контроль за поливом

Чрезмерное увлажнение почвы стимулирует излишний рост всходов.

Поливайте умеренно, чтобы почва оставалась слегка влажной, но не мокрой.

4. Оптимальная температура

Поддерживайте правильный температурный режим:

Слишком высокая температура в помещении приводит к вытягиванию растений.

Поддерживайте умеренную прохладу, особенно ночью.

5. Агротехнические правила

Соблюдайте все аспекты агротехники, включая:

Время посева.

Правильный уход.

Эти шаги помогут вам вырастить крепкую и здоровую рассаду, которая быстро адаптируется после пересадки и даст богатый урожай.

Уточнения

Проросток - растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

