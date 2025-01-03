Урожай до осени: томаты с длительным плодоношением

Для дачников мечта — это томат, который даст богатый урожай, выстоит перед погодными стрессами и не поддастся болезням. Один из таких сортов — гном "Отчаянный", сочетающий устойчивость, простоту ухода и универсальность.
Этот сорт томатов идеально подходит для:
Низкорослое растение.
Компактный куст подходит для ограниченного пространства.
Устойчивость к болезням.
Гном "Отчаянный" не боится большинства известных заболеваний томатов, что упрощает уход.
Длительное плодоношение.
Урожай можно собирать на протяжении всего сезона, что делает сорт особенно ценным для огородников.
Высокая урожайность.
При правильном уходе с одного куста можно собрать до 3 килограммов томатов.
Для максимального урожая гном "Отчаянный" требует регулярного пасынкования:
Опытные дачники советуют закупать семена гнома "Отчаянного" уже в декабре, чтобы обеспечить себя качественной рассадой к сезону.
Этот сорт томатов подойдёт как для начинающих, так и для опытных садоводов. Простота ухода, устойчивость и высокая урожайность делают гнома "Отчаянного" настоящей находкой для вашего сада или балкона.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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