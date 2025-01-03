Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как сохранить белые носки белыми: эффективные методы отбеливания
Урожай до осени: томаты с длительным плодоношением
Правильная температура в бане: советы для максимальной пользы
Вкусные пельмени без лепки: попробуйте новый способ
Как создать идеальную форму бровей и сохранить её?
Комары: невидимые убийцы, которые уносят миллионы жизней
Как спрятать кондиционер, чтобы он не портил интерьер? Лучшие решения
Как кошки могут угрожать вашему здоровью
Не допускайте ошибок в поливе орхидей: простые советы для любителей растений!

Необычный способ посадки картофеля, который увеличит урожай

1:50
Садоводство

Картофель — один из самых популярных овощей на грядках. Многие огородники по-прежнему садят его по традиционным схемам: в борозды или под лопату. Однако опытные дачники предлагают интересный способ — шахматный порядок посадки. Этот метод может показаться сложнее, но он оправдан высоким урожаем и удобством обработки.

Картофель
Фото: scienceimage.csiro.au by CSIRO, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Картофель

Что такое шахматный порядок

Этот способ заключается в размещении лунок для посадки картофеля в шахматном порядке. Такая схема позволяет растениям получать больше света, а клубням — развиваться без помех.

Как это сделать:

  • Лунки размечают на расстоянии 35 см друг от друга.
  • Интервал между рядами — не менее 30 см.
  • Между парами рядов оставляют расстояние в 100-110 см.

Преимущества метода

Оптимальные условия для роста.

Картофель растёт равномерно, получая достаточно света и пространства.

Упрощённый уход.

Дачники отмечают, что при шахматной посадке отпадает необходимость в окучивании.

Экономия времени.

Укрытие посадок мульчей защищает от сорняков и уменьшает частоту поливов.

Повышение урожайности.

Растения дают больше клубней благодаря продуманной схеме посадки.

Какой сорт выбрать

Шахматный порядок особенно эффективен для низкорослых и раннеспелых сортов картофеля. Они лучше адаптируются к такой схеме и позволяют получить максимальный результат.

Итог: высокая урожайность без лишних усилий

Метод шахматной посадки помогает не только увеличить урожай, но и облегчает уход за растениями. Попробуйте этот способ на своём участке, чтобы оценить его преимущества!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Курбан Омаров показал свой пижамный Новый год с женой и сыном
Шоу-бизнес
Курбан Омаров показал свой пижамный Новый год с женой и сыном Аудио 
Татьяна Навка показала семейные фото с Песковым и дочкой у ёлочки
Шоу-бизнес
Татьяна Навка показала семейные фото с Песковым и дочкой у ёлочки Аудио 
Забудьте о длинных кабелях: вот чем можно заменить удлинители
Недвижимость
Забудьте о длинных кабелях: вот чем можно заменить удлинители Аудио 
Популярное
Певица Алсу показала троих детей и поразмышляла о счастье

Певица Алсу показала своих наследников и объяснила, что такое счастье.

Певица Алсу показала троих детей и поразмышляла о счастье
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников
Загадочное металлическое кольцо рухнуло с неба на деревню в Кении
Яна Рудковская перечислила блюда своего праздничного стола
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Татьяна Навка показала семейные фото с Песковым и дочкой у ёлочки
Учёные вернули в природу доисторическую птицу, считавшуюся вымершей
Камеры останутся безучастными: вот как водители хитрят, чтобы штрафы не приходили
Камеры останутся безучастными: вот как водители хитрят, чтобы штрафы не приходили
Последние материалы
Как создать идеальную форму бровей и сохранить её?
Комары: невидимые убийцы, которые уносят миллионы жизней
Как спрятать кондиционер, чтобы он не портил интерьер? Лучшие решения
Необычный способ посадки картофеля, который увеличит урожай
Как кошки могут угрожать вашему здоровью
Не допускайте ошибок в поливе орхидей: простые советы для любителей растений!
Яндекс обязали закрыть доступ к фото и картам НПЗ в России
Воздушная творожная запеканка без муки — идеальный десерт, от которого вы не поправитесь
Андрей Григорьев-Апполонов показал отдых с 16-летним сыном Арсением
Открываем примерзшие двери без усилий: эффективные лайфхаки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.