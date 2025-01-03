Необычный способ посадки картофеля, который увеличит урожай

1:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Картофель — один из самых популярных овощей на грядках. Многие огородники по-прежнему садят его по традиционным схемам: в борозды или под лопату. Однако опытные дачники предлагают интересный способ — шахматный порядок посадки. Этот метод может показаться сложнее, но он оправдан высоким урожаем и удобством обработки.

Фото: scienceimage.csiro.au by CSIRO, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Картофель

Что такое шахматный порядок

Этот способ заключается в размещении лунок для посадки картофеля в шахматном порядке. Такая схема позволяет растениям получать больше света, а клубням — развиваться без помех.

Как это сделать:

Лунки размечают на расстоянии 35 см друг от друга.

Интервал между рядами — не менее 30 см.

Между парами рядов оставляют расстояние в 100-110 см.

Преимущества метода

Оптимальные условия для роста.

Картофель растёт равномерно, получая достаточно света и пространства.

Упрощённый уход.

Дачники отмечают, что при шахматной посадке отпадает необходимость в окучивании.

Экономия времени.

Укрытие посадок мульчей защищает от сорняков и уменьшает частоту поливов.

Повышение урожайности.

Растения дают больше клубней благодаря продуманной схеме посадки.

Какой сорт выбрать

Шахматный порядок особенно эффективен для низкорослых и раннеспелых сортов картофеля. Они лучше адаптируются к такой схеме и позволяют получить максимальный результат.

Итог: высокая урожайность без лишних усилий

Метод шахматной посадки помогает не только увеличить урожай, но и облегчает уход за растениями. Попробуйте этот способ на своём участке, чтобы оценить его преимущества!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

