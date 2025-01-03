Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Удивительный секрет здоровой кожи: попробуйте пивные ванны
Этот популярный продукт кишит бактериями: вот как не отравиться
Как сохранить свежесть помидоров надолго: полезные советы
Как сделать интерьер уютным? Советы по дизайну
Какие собаки не подходят для квартиры: топ-3 породы
Простая замена воды спасёт ваши цветы от гибели
Вотчина Деда Мороза - чудеса круглый год
Не нужно даже идти в магазин: приготовьте дома всего из четырёх ингредиентов конфеты Рафаэлло
В Германии депутат бундестага потребовала запустить Северный поток

Оживите свой подоконник: дерево авокадо из косточки

2:15
Садоводство

Зимой многие мечтают попробовать себя в новых увлечениях. Почему бы не вырастить у себя дома настоящее дерево авокадо? Тем более что всё, что вам нужно для начала, — это косточка от плода, оставшаяся после приготовления бутербродов для праздничного стола.

Авокадо
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Авокадо

Авокадо — удивительное растение, способное расти как в субтропическом климате, где оно достигает высоты 25 метров, так и в условиях холодного климата. В помещении деревце будет скромнее — около 3 метров, но всё равно станет эффектным украшением интерьера.

Пошаговая инструкция: как прорастить косточку авокадо

Извлеките и промойте семя. Освободите косточку от мякоти и тщательно промойте её под водой.

Подготовьте конструкцию с водой. Возьмите 3-4 зубочистки, воткните их в стенки семени и разместите косточку над ёмкостью с водой так, чтобы тупой конец был наполовину погружён в жидкость.

Следите за уровнем воды. Регулярно добавляйте воду, чтобы косточка всегда касалась жидкости. Через несколько недель вы заметите, как на тупом конце появляется корешок, а на остром — побег.

Будьте терпеливы. Если через 2-3 месяца ничего не изменилось, не отчаивайтесь. Попробуйте заново, используя свежую косточку.

Посадка пророщенного авокадо

Когда косточка прорастёт, её можно высаживать. Для этого:

  • Уберите зубочистки и посадите семя в контейнер с грунтовой смесью, оставив верхнюю часть косточки открытой.
  • Тупой конец должен смотреть вниз.
  • Поместите горшок в светлое место и регулярно поливайте, чтобы почва оставалась слегка влажной.

Уход за авокадо: советы

  • Дерево авокадо любит свет, но избегайте прямых солнечных лучей.
  • Поливайте регулярно, но не допускайте застоя воды.
  • Через несколько месяцев вы сможете наблюдать, как ваш зелёный питомец растёт и развивается.

Создайте себе маленький уголок тропиков дома — выращивание авокадо принесёт радость и украсит ваш интерьер!

Уточнения

Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Тесто для пиццы, которое всегда получается: пошаговый рецепт
Еда и рецепты
Тесто для пиццы, которое всегда получается: пошаговый рецепт Аудио 
Картофель по-французски с чесноком и бульоном: готовим дома
Еда и рецепты
Картофель по-французски с чесноком и бульоном: готовим дома Аудио 
Как 10 000 шагов в день возможны без выхода на улицу
Здоровье
Как 10 000 шагов в день возможны без выхода на улицу Аудио 
Популярное
Певица Алсу показала троих детей и поразмышляла о счастье

Певица Алсу показала своих наследников и объяснила, что такое счастье.

Певица Алсу показала троих детей и поразмышляла о счастье
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников
Яна Рудковская перечислила блюда своего праздничного стола
Татьяна Навка показала семейные фото с Песковым и дочкой у ёлочки
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Загадочное металлическое кольцо рухнуло с неба на деревню в Кении
Учёные вернули в природу доисторическую птицу, считавшуюся вымершей
Камеры останутся безучастными: вот как водители хитрят, чтобы штрафы не приходили
Камеры останутся безучастными: вот как водители хитрят, чтобы штрафы не приходили
Последние материалы
Удивительный секрет здоровой кожи: попробуйте пивные ванны
Этот популярный продукт кишит бактериями: вот как не отравиться
Как сохранить свежесть помидоров надолго: полезные советы
Как сделать интерьер уютным? Советы по дизайну
Какие собаки не подходят для квартиры: топ-3 породы
Простая замена воды спасёт ваши цветы от гибели
Вотчина Деда Мороза - чудеса круглый год
Не нужно даже идти в магазин: приготовьте дома всего из четырёх ингредиентов конфеты Рафаэлло
В Германии депутат бундестага потребовала запустить Северный поток
Джанабаева показала, как они с Меладзе отмечают первые дни Нового года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.