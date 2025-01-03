Оживите свой подоконник: дерево авокадо из косточки

2:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Зимой многие мечтают попробовать себя в новых увлечениях. Почему бы не вырастить у себя дома настоящее дерево авокадо? Тем более что всё, что вам нужно для начала, — это косточка от плода, оставшаяся после приготовления бутербродов для праздничного стола.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Авокадо

Авокадо — удивительное растение, способное расти как в субтропическом климате, где оно достигает высоты 25 метров, так и в условиях холодного климата. В помещении деревце будет скромнее — около 3 метров, но всё равно станет эффектным украшением интерьера.

Пошаговая инструкция: как прорастить косточку авокадо

Извлеките и промойте семя. Освободите косточку от мякоти и тщательно промойте её под водой.

Подготовьте конструкцию с водой. Возьмите 3-4 зубочистки, воткните их в стенки семени и разместите косточку над ёмкостью с водой так, чтобы тупой конец был наполовину погружён в жидкость.

Следите за уровнем воды. Регулярно добавляйте воду, чтобы косточка всегда касалась жидкости. Через несколько недель вы заметите, как на тупом конце появляется корешок, а на остром — побег.

Будьте терпеливы. Если через 2-3 месяца ничего не изменилось, не отчаивайтесь. Попробуйте заново, используя свежую косточку.

Посадка пророщенного авокадо

Когда косточка прорастёт, её можно высаживать. Для этого:

Уберите зубочистки и посадите семя в контейнер с грунтовой смесью, оставив верхнюю часть косточки открытой.

Тупой конец должен смотреть вниз.

Поместите горшок в светлое место и регулярно поливайте, чтобы почва оставалась слегка влажной.

Уход за авокадо: советы

Дерево авокадо любит свет, но избегайте прямых солнечных лучей.

Поливайте регулярно, но не допускайте застоя воды.

Через несколько месяцев вы сможете наблюдать, как ваш зелёный питомец растёт и развивается.

Создайте себе маленький уголок тропиков дома — выращивание авокадо принесёт радость и украсит ваш интерьер!

Уточнения

Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.

