Оживите свой подоконник: дерево авокадо из косточки

Зимой многие мечтают попробовать себя в новых увлечениях. Почему бы не вырастить у себя дома настоящее дерево авокадо? Тем более что всё, что вам нужно для начала, — это косточка от плода, оставшаяся после приготовления бутербродов для праздничного стола.
Авокадо — удивительное растение, способное расти как в субтропическом климате, где оно достигает высоты 25 метров, так и в условиях холодного климата. В помещении деревце будет скромнее — около 3 метров, но всё равно станет эффектным украшением интерьера.
Извлеките и промойте семя. Освободите косточку от мякоти и тщательно промойте её под водой.
Подготовьте конструкцию с водой. Возьмите 3-4 зубочистки, воткните их в стенки семени и разместите косточку над ёмкостью с водой так, чтобы тупой конец был наполовину погружён в жидкость.
Следите за уровнем воды. Регулярно добавляйте воду, чтобы косточка всегда касалась жидкости. Через несколько недель вы заметите, как на тупом конце появляется корешок, а на остром — побег.
Будьте терпеливы. Если через 2-3 месяца ничего не изменилось, не отчаивайтесь. Попробуйте заново, используя свежую косточку.
Когда косточка прорастёт, её можно высаживать. Для этого:
Создайте себе маленький уголок тропиков дома — выращивание авокадо принесёт радость и украсит ваш интерьер!
Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.
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