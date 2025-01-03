Как достичь максимальной урожайности свеклы в 2025 году

2:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Свекла — незаменимый ингредиент любого борща, но как выбрать лучшие сорта для вашего огорода? Рассмотрим три популярные разновидности, которые помогут вам получить богатый урожай и вкусные корнеплоды.

Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свекла

Сорт Бордо 237

Особенности

Происхождение : один из старейших сортов.

: один из старейших сортов. Форма и размер : круглая, крупная, масса от 250 до 480 граммов.

: круглая, крупная, масса от 250 до 480 граммов. Цвет : насыщенный бордовый, без колец.

: насыщенный бордовый, без колец. Урожайность : до 8 кг с одного квадратного метра.

: до 8 кг с одного квадратного метра. Срок созревания : 120 дней.

: 120 дней. Преимущества: отличная зимняя хранимость, устойчивость к болезням и вредителям.

Почему выбрать Бордо 237? Этот сорт идеально подходит для тех, кто ценит классические качества свеклы — сладкий вкус и прочную мякоть. Он отлично хранится зимой, не вянет и не сохнет, что делает его отличным выбором для длительного использования.

Сорт Цилиндра

Особенности

Форма и размер : цилиндрическая, длиной до 16 см и диаметром 6-10 см, весом 180-250 граммов.

: цилиндрическая, длиной до 16 см и диаметром 6-10 см, весом 180-250 граммов. Цвет : насыщенный, без колец.

: насыщенный, без колец. Срок созревания : 120-130 дней.

: 120-130 дней. Преимущества: устойчивость к засухе и заморозкам, высокая урожайность, хорошая зимняя хранимость.

Почему выбрать Цилиндру? Цилиндра привлекает своими размерами и формой, что делает процесс уборки урожая удобнее. Сорт устойчив к неблагоприятным условиям, что особенно важно для дачных участков с переменчивым климатом.

Сорт Пабло F1

Особенности

Форма и размер: круглая, диаметром 12-15 см, масса 180-200 граммов.

Цвет: насыщенный, без колец.

Срок созревания: 105-110 дней.

Преимущества: скороспелость, отличная зимняя хранимость, удобство варки.

Почему выбрать Пабло F1? Этот сорт подойдет для тех, кто хочет быстрее получить урожай. Пабло F1 зарекомендовал себя как надежный и простой в уходе сорт, который легко варится и идеально подходит для приготовления различных блюд.

Итог

Выбор сорта свеклы зависит от ваших предпочтений и условий выращивания. Бордо 237 подойдет для тех, кто ценит классические качества и высокую урожайность. Цилиндра идеальна для дач с переменчивым климатом, а Пабло F1 станет отличным выбором для тех, кто хочет получить урожай быстрее.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение.

