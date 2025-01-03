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Как достичь максимальной урожайности свеклы в 2025 году

2:47
Садоводство

Свекла — незаменимый ингредиент любого борща, но как выбрать лучшие сорта для вашего огорода? Рассмотрим три популярные разновидности, которые помогут вам получить богатый урожай и вкусные корнеплоды.

Свекла
Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свекла

Сорт Бордо 237

Особенности

  • Происхождение: один из старейших сортов.
  • Форма и размер: круглая, крупная, масса от 250 до 480 граммов.
  • Цвет: насыщенный бордовый, без колец.
  • Урожайность: до 8 кг с одного квадратного метра.
  • Срок созревания: 120 дней.
  • Преимущества: отличная зимняя хранимость, устойчивость к болезням и вредителям.

Почему выбрать Бордо 237? Этот сорт идеально подходит для тех, кто ценит классические качества свеклы — сладкий вкус и прочную мякоть. Он отлично хранится зимой, не вянет и не сохнет, что делает его отличным выбором для длительного использования.

Сорт Цилиндра

Особенности

  • Форма и размер: цилиндрическая, длиной до 16 см и диаметром 6-10 см, весом 180-250 граммов.
  • Цвет: насыщенный, без колец.
  • Срок созревания: 120-130 дней.
  • Преимущества: устойчивость к засухе и заморозкам, высокая урожайность, хорошая зимняя хранимость.

Почему выбрать Цилиндру? Цилиндра привлекает своими размерами и формой, что делает процесс уборки урожая удобнее. Сорт устойчив к неблагоприятным условиям, что особенно важно для дачных участков с переменчивым климатом.

Сорт Пабло F1

Особенности

Форма и размер: круглая, диаметром 12-15 см, масса 180-200 граммов.

Цвет: насыщенный, без колец.

Срок созревания: 105-110 дней.

Преимущества: скороспелость, отличная зимняя хранимость, удобство варки.

Почему выбрать Пабло F1? Этот сорт подойдет для тех, кто хочет быстрее получить урожай. Пабло F1 зарекомендовал себя как надежный и простой в уходе сорт, который легко варится и идеально подходит для приготовления различных блюд.

Итог

Выбор сорта свеклы зависит от ваших предпочтений и условий выращивания. Бордо 237 подойдет для тех, кто ценит классические качества и высокую урожайность. Цилиндра идеальна для дач с переменчивым климатом, а Пабло F1 станет отличным выбором для тех, кто хочет получить урожай быстрее.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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