Фикус снова зелёный: простая инструкция по уходу

1:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если листья фикуса начали терять зелёный цвет, это сигнал о проблемах. Хорошая новость — вернуть ему яркость и здоровье проще, чем кажется.

Фото: flickr.com by Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Фикус

Почему желтеет фикус

Основная причина пожелтения — дефицит азота. Этот элемент отвечает за насыщенный зелёный цвет листьев. Однако есть и другие факторы:

сухой воздух;

нехватка света;

нерегулярный или неправильный полив.

Чтобы вернуть растению здоровье, нужно грамотно скорректировать уход.

Спасительный раствор для фикуса

Приготовьте средство, которое поможет восстановить растение:

Возьмите 1 литр тёплой воды.

Добавьте 1 грамм карбамида (мочевины).

Капните 1-2 капли жидкого удобрения для декоративно-лиственных растений.

Смешайте раствор до полного растворения компонентов.

Как применять:

Смочите ватный диск в растворе и аккуратно протрите стебли фикуса.

Полейте подготовленной жидкостью грунт, избегая переувлажнения.

Процедуру повторяйте 1-2 раза в месяц.

Советы по уходу за фикусом

Чтобы ваш фикус всегда радовал своим видом:

разместите его в светлом месте, защищённом от прямых солнечных лучей;

следите за влажностью воздуха;

обеспечьте регулярный, но умеренный полив;

очищайте листья от пыли.

Эти простые правила и использование карбамида помогут вернуть вашему растению здоровый вид и яркий цвет.

Уточнения

Фи́кус (лат. Ficus - смоковница, фига) — род растений семейства Тутовые (Moraceae), в составе которого образует монотипную трибу Фикусовые (Ficeae).

