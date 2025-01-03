Фикус снова зелёный: простая инструкция по уходу
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Если листья фикуса начали терять зелёный цвет, это сигнал о проблемах. Хорошая новость — вернуть ему яркость и здоровье проще, чем кажется.
Фото: flickr.com by Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Фикус
Почему желтеет фикус
Основная причина пожелтения — дефицит азота. Этот элемент отвечает за насыщенный зелёный цвет листьев. Однако есть и другие факторы:
- сухой воздух;
- нехватка света;
- нерегулярный или неправильный полив.
Чтобы вернуть растению здоровье, нужно грамотно скорректировать уход.
Спасительный раствор для фикуса
Приготовьте средство, которое поможет восстановить растение:
- Возьмите 1 литр тёплой воды.
- Добавьте 1 грамм карбамида (мочевины).
- Капните 1-2 капли жидкого удобрения для декоративно-лиственных растений.
Смешайте раствор до полного растворения компонентов.
Как применять:
- Смочите ватный диск в растворе и аккуратно протрите стебли фикуса.
- Полейте подготовленной жидкостью грунт, избегая переувлажнения.
Процедуру повторяйте 1-2 раза в месяц.
Советы по уходу за фикусом
Чтобы ваш фикус всегда радовал своим видом:
- разместите его в светлом месте, защищённом от прямых солнечных лучей;
- следите за влажностью воздуха;
- обеспечьте регулярный, но умеренный полив;
- очищайте листья от пыли.
Эти простые правила и использование карбамида помогут вернуть вашему растению здоровый вид и яркий цвет.
Уточнения
Фи́кус (лат. Ficus - смоковница, фига) — род растений семейства Тутовые (Moraceae), в составе которого образует монотипную трибу Фикусовые (Ficeae).
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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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