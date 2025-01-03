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Фикус снова зелёный: простая инструкция по уходу

1:31
Садоводство

Если листья фикуса начали терять зелёный цвет, это сигнал о проблемах. Хорошая новость — вернуть ему яркость и здоровье проще, чем кажется.

Фикус
Фото: flickr.com by Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Фикус

Почему желтеет фикус

Основная причина пожелтения — дефицит азота. Этот элемент отвечает за насыщенный зелёный цвет листьев. Однако есть и другие факторы:

  • сухой воздух;
  • нехватка света;
  • нерегулярный или неправильный полив.

Чтобы вернуть растению здоровье, нужно грамотно скорректировать уход.

Спасительный раствор для фикуса

Приготовьте средство, которое поможет восстановить растение:

  • Возьмите 1 литр тёплой воды.
  • Добавьте 1 грамм карбамида (мочевины).
  • Капните 1-2 капли жидкого удобрения для декоративно-лиственных растений.

Смешайте раствор до полного растворения компонентов.

Как применять:

  • Смочите ватный диск в растворе и аккуратно протрите стебли фикуса.
  • Полейте подготовленной жидкостью грунт, избегая переувлажнения.

Процедуру повторяйте 1-2 раза в месяц.

Советы по уходу за фикусом

Чтобы ваш фикус всегда радовал своим видом:

  • разместите его в светлом месте, защищённом от прямых солнечных лучей;
  • следите за влажностью воздуха;
  • обеспечьте регулярный, но умеренный полив;
  • очищайте листья от пыли.

Эти простые правила и использование карбамида помогут вернуть вашему растению здоровый вид и яркий цвет.

Уточнения

Фи́кус (лат. Ficus - смоковница, фига) — род растений семейства Тутовые (Moraceae), в составе которого образует монотипную трибу Фикусовые (Ficeae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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