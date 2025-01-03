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Как победить колорадского жука? Можно обойтись без химикатов

1:07
Садоводство

Как бороться с колорадским жуком на огороде

Колорадские жуки плохо переносят запахи некоторых растений. Недалеко от картофеля можно посадить такие растения, как календула, бархатцы, пижма, настурция или лук. Запах этих цветов помогает в борьбе с вредителями, так как отпугивает их.

Колорадский жук
Фото: commons.wikimedia.org by Adámozphoto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Колорадский жук

Также в борьбе с насекомыми можно использовать метод опрыскивания картофеля настоями из этих растений. Кроме того, простая древесная зола эффективно помогает в борьбе с колорадским жуком. Для этого нужно утром посыпать картофельные кусты золой, пока листья еще влажные от росы. Даже при однократном опылении, через 1–2 дня, как правило, погибают и личинки, и взрослые жуки.

Вы также можете вручную отобрать как личинок, так и взрослых жуков, чтобы избавиться от них в своем саду.

Однако стоит помнить, что не стоит убивать насекомых или личинок на месте выращивания картофеля, так как это привлечет других насекомых-вредителей из-за запаха.

Уточнения

Колора́дский жук или колора́дский карто́фельный жук, или картофельный листоед (лат. Leptinotarsa decemlineata) — вид насекомых из семейства жуков-листоедов.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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