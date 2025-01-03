Как победить колорадского жука? Можно обойтись без химикатов

Колорадские жуки плохо переносят запахи некоторых растений. Недалеко от картофеля можно посадить такие растения, как календула, бархатцы, пижма, настурция или лук. Запах этих цветов помогает в борьбе с вредителями, так как отпугивает их.
Также в борьбе с насекомыми можно использовать метод опрыскивания картофеля настоями из этих растений. Кроме того, простая древесная зола эффективно помогает в борьбе с колорадским жуком. Для этого нужно утром посыпать картофельные кусты золой, пока листья еще влажные от росы. Даже при однократном опылении, через 1–2 дня, как правило, погибают и личинки, и взрослые жуки.
Вы также можете вручную отобрать как личинок, так и взрослых жуков, чтобы избавиться от них в своем саду.
Однако стоит помнить, что не стоит убивать насекомых или личинок на месте выращивания картофеля, так как это привлечет других насекомых-вредителей из-за запаха.
Колора́дский жук или колора́дский карто́фельный жук, или картофельный листоед (лат. Leptinotarsa decemlineata) — вид насекомых из семейства жуков-листоедов.
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