Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Геккон проделал огромный путь в коробке, чтобы попасть во фруктовую лавку в Белоруссии
Как правильно выбрать кролика для содержания в квартире
Диетолог Гинзбург назвал самую неочевидную причину повышенного аппетита
Проблемы с запуском авто зимой? Вот что делать с аккумулятором
Как правильно ухаживать за деревьями зимой
В Уфе два пьяных живодёра засунули кота в игровой автомат
Упражнения для чемпионов! Стало известно, как тренируется звезда ММА Хамзат Чимаев
VK скупил ключевых игроков билетной индустрии
Загадочные гробницы и статуи царей: находки археологов в Судане

Как избавиться от крестоцветной блошки? Опытные дачники раскрыли метод

1:24
Садоводство

Почему появляется крестоцветная блошка

Крестоцветная блошка выходит из почвы, где зимует в личиночной стадии. По мере прогрева почвы и воздуха личинки выходят из анабиоза. Питаясь растительными остатками или корнями растений, они превращаются во взрослых особей. Наиболее опасная крестоцветная блошка находится во взрослой стадии. Как правило, вредитель питается крестоцветными овощами — редисом, капустой, рапсом.

Крестоцветная блошка
Фото: https://www.flickr.com/photos/amantedar/28798036901/ by Amante Darmanin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Крестоцветная блошка

Как избавиться от крестоцветной блошки

Избавиться от крестоцветной блошки можно, если регулярно проводить агротехнические мероприятия на огороде. Например, регулярная и тщательная прополка грядок и удаление сорняков на огороде снижает численность жуков.

Чем можно обработать растения против крестоцветной блошки

Можно посыпать растения золой, черным перцем или известью. Это отпугнет вредителя от вашего сада.

Также можно использовать настой одуванчика. Для этого залейте листья и корни одуванчика водой и дайте настояться 24 часа перед опрыскиванием. Это решение поможет вам и в борьбе с крестоцветной блошкой на огороде. Кроме того, соседство с томатами, чесноком, бархатцами и настурцией отпугивает насекомых.

Уточнения

Блошка крестоцветная (лат. Phyllotreta cruciferae) — вид земляных блошек из подсемейства козявок (Galerucinae) семейства жуков-листоедов (Chrysomelidae).

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Экваториальный океан изменился: тревожный сигнал для всего мира
Наука и техника
Экваториальный океан изменился: тревожный сигнал для всего мира Аудио 
Загадочное металлическое кольцо рухнуло с неба на деревню в Кении
Наука и техника
Загадочное металлическое кольцо рухнуло с неба на деревню в Кении Аудио 
Курбан Омаров показал свой пижамный Новый год с женой и сыном
Шоу-бизнес
Курбан Омаров показал свой пижамный Новый год с женой и сыном Аудио 
Популярное
Певица Алсу показала троих детей и поразмышляла о счастье

Певица Алсу показала своих наследников и объяснила, что такое счастье.

Певица Алсу показала троих детей и поразмышляла о счастье
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников
Загадочное металлическое кольцо рухнуло с неба на деревню в Кении
Яна Рудковская перечислила блюда своего праздничного стола
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Татьяна Навка показала семейные фото с Песковым и дочкой у ёлочки
Учёные вернули в природу доисторическую птицу, считавшуюся вымершей
Как 10 000 шагов в день возможны без выхода на улицу
Как 10 000 шагов в день возможны без выхода на улицу
Последние материалы
Геккон проделал огромный путь в коробке, чтобы попасть во фруктовую лавку в Белоруссии
Как правильно выбрать кролика для содержания в квартире
Диетолог Гинзбург назвал самую неочевидную причину повышенного аппетита
Проблемы с запуском авто зимой? Вот что делать с аккумулятором
Как правильно ухаживать за деревьями зимой
В Уфе два пьяных живодёра засунули кота в игровой автомат
Упражнения для чемпионов! Стало известно, как тренируется звезда ММА Хамзат Чимаев
VK скупил ключевых игроков билетной индустрии
Загадочные гробницы и статуи царей: находки археологов в Судане
Картофель, как в ресторане: три идеи для домашней кухни
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.