Как избавиться от крестоцветной блошки? Опытные дачники раскрыли метод

Крестоцветная блошка выходит из почвы, где зимует в личиночной стадии. По мере прогрева почвы и воздуха личинки выходят из анабиоза. Питаясь растительными остатками или корнями растений, они превращаются во взрослых особей. Наиболее опасная крестоцветная блошка находится во взрослой стадии. Как правило, вредитель питается крестоцветными овощами — редисом, капустой, рапсом.
Избавиться от крестоцветной блошки можно, если регулярно проводить агротехнические мероприятия на огороде. Например, регулярная и тщательная прополка грядок и удаление сорняков на огороде снижает численность жуков.
Можно посыпать растения золой, черным перцем или известью. Это отпугнет вредителя от вашего сада.
Также можно использовать настой одуванчика. Для этого залейте листья и корни одуванчика водой и дайте настояться 24 часа перед опрыскиванием. Это решение поможет вам и в борьбе с крестоцветной блошкой на огороде. Кроме того, соседство с томатами, чесноком, бархатцами и настурцией отпугивает насекомых.
Блошка крестоцветная (лат. Phyllotreta cruciferae) — вид земляных блошек из подсемейства козявок (Galerucinae) семейства жуков-листоедов (Chrysomelidae).
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