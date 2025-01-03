Как избавиться от крестоцветной блошки? Опытные дачники раскрыли метод

1:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Почему появляется крестоцветная блошка

Крестоцветная блошка выходит из почвы, где зимует в личиночной стадии. По мере прогрева почвы и воздуха личинки выходят из анабиоза. Питаясь растительными остатками или корнями растений, они превращаются во взрослых особей. Наиболее опасная крестоцветная блошка находится во взрослой стадии. Как правило, вредитель питается крестоцветными овощами — редисом, капустой, рапсом.

Фото: https://www.flickr.com/photos/amantedar/28798036901/ by Amante Darmanin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Крестоцветная блошка

Как избавиться от крестоцветной блошки

Избавиться от крестоцветной блошки можно, если регулярно проводить агротехнические мероприятия на огороде. Например, регулярная и тщательная прополка грядок и удаление сорняков на огороде снижает численность жуков.

Чем можно обработать растения против крестоцветной блошки

Можно посыпать растения золой, черным перцем или известью. Это отпугнет вредителя от вашего сада.

Также можно использовать настой одуванчика. Для этого залейте листья и корни одуванчика водой и дайте настояться 24 часа перед опрыскиванием. Это решение поможет вам и в борьбе с крестоцветной блошкой на огороде. Кроме того, соседство с томатами, чесноком, бархатцами и настурцией отпугивает насекомых.

Уточнения

Блошка крестоцветная (лат. Phyllotreta cruciferae) — вид земляных блошек из подсемейства козявок (Galerucinae) семейства жуков-листоедов (Chrysomelidae).

