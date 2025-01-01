Как избавиться от грибных комариков и их личинок на комнатных растениях

Иногда комнатные растения поражают различные вредители, например, мошки, они совсем крохотного размера, но после них в листочках остаются маленькие дырочки.
Наибольший вред приносят личинки грибных комариков. Они вредят корням и нарушают обменные процессы и питание растений.
Механические способы борьбы с личинками и комариками:
Для уничтожения вредителей можно использовать биологические препараты, например, Фитоверм или Метаризин.
Детритницы сциариды, листовые комарики, или почвенные комарики (лат. Sciaridae) — семейство двукрылых насекомых. Это одно из самых малоизученных больших семейств двукрылых, хотя в основном меньше изучены его крошечные представители, которых труднее всего идентифицировать.
Водители хотят, чтобы двигатели не подводили. В противном случае не избежать неудобных и дорогих ремонтов.