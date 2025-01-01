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Как избавиться от грибных комариков и их личинок на комнатных растениях

0:39
Садоводство

Иногда комнатные растения поражают различные вредители, например, мошки, они совсем крохотного размера, но после них в листочках остаются маленькие дырочки.

Личинка сциариды
Фото: Sciara fly fan is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license
Личинка сциариды

Наибольший вред приносят личинки грибных комариков. Они вредят корням и нарушают обменные процессы и питание растений.

Механические способы борьбы с личинками и комариками:

  • развесьте клеевые ловушки;
  • снимите верхний слой грунта;
  • насыпьте новый грунт или вермикулит.

Для уничтожения вредителей можно использовать биологические препараты, например, Фитоверм или Метаризин.

Уточнения

Детритницы сциариды, листовые комарики, или почвенные комарики (лат. Sciaridae) — семейство двукрылых насекомых. Это одно из самых малоизученных больших семейств двукрылых, хотя в основном меньше изучены его крошечные представители, которых труднее всего идентифицировать.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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