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Альтернативы окучиванию картофеля: стоит ли от него отказываться?

3:44
Садоводство » Советы

Окучивание картофеля — один из ключевых агротехнических процессов, помогающий улучшить урожайность и качество клубней. Вопрос о том, нужно ли окучивать картофель, вызывает разные мнения среди дачников и профессиональных агрономов. 

Зачем окучивать картофель?

  1. Улучшение аэрации и влагообмена: окучивание помогает создать рыхлую почву вокруг корней, что улучшает доступ кислорода и влаги к корневой системе растений. Это особенно важно для картофеля, который не переносит застоя воды.
  2. Защита от вредителей и болезней: поднятие почвы над корнями позволяет снизить риск заболевания некоторых грибковых инфекций и уменьшает вероятность повреждения клубней различными вредителями, такими как проволочник.
  3. Увеличение площади питания: окучивание способствует образованию дополнительных корней на втягивающихся стеблях. Это, в свою очередь, увеличивает объём почвы, из которой картофель получает питательные вещества и влагу.
  4. Увеличение урожайности: некоторые исследования показывают, что окученный картофель сможет дать больший урожай, так как корни развиваются более активно и растение менее подвержено стрессам.

Когда необходимо окучивать картофель?

Первоначально картофель следует окучивать через 2-3 недели после появления первых всходов, когда высота растений достигает примерно 10-15 см. Обычно этот процесс производится в конце мая — начале июня, в зависимости от климатических условий. Вторичное окучивание можно провести через 3-4 недели после первого, когда картофель начнёт активно расти.

Как правильно проводить окучивание?

Процесс окучивания несложен, однако требует соблюдения некоторых правил:

  1. Почва должна быть влажной: лучше проводить окучивание после дождя или при влажной погоде, чтобы избежать повреждения корней и стеблей.
  2. Используйте специальные инструменты: для окучивания подходят как ручные инструменты (лопаты, грабли), так и механические агрегаты. При окучивании следите за тем, чтобы глубина не превышала 10 см, чтобы не повредить корни.
  3. Не забивайте клубни: окучивание должно быть умеренным, чтобы не засыпать клубни. Если клубни окажутся под землёй, это может привести к их гниению.

Возможно ли обойтись без окучивания?

Некоторые садоводы практикуют альтернативные способы ухода за картофелем, которые могут снизить потребность в окучивании. К ним можно отнести:

  • Использование мульчирования: слой органического материала способен удерживать влагу, подавлять сорняки и улучшать структуру почвы.
  • Системы капельного полива: помогают поддерживать оптимальную влажность почвы и облегчают доступ к воде для корней картофеля.

Тем не менее, большинство агрономов рекомендуют всё же проходить процесс окучивания, так как он не только увеличивает урожайность, но и помогает создать более здоровые условия для роста растений.

Окучивание картофеля — важный агрономический процесс, который помогает улучшить аэрацию, защитить растения от заболеваний и вредителей, а также увеличить урожайность. Следование простым правилам окучивания и соблюдение его сроков помогут дачникам добиться отличных результатов при выращивании картофеля. Таким образом, несмотря на возможные альтернативы, окучивание остаётся одним из основных методов, обеспечивающих успешное развитие картофельных растений.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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