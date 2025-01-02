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Как улучшить урожай огурцов с помощью соды

1:53
Садоводство

Сода — универсальное средство, которое широко используется не только на кухне, но и в садоводстве. Особенно она популярна среди дачников, выращивающих огурцы. Давайте разберёмся, как именно сода помогает растениям и как её правильно применять.

Огурцы
Фото: creativecommons.org by Mariuszjbie, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Огурцы

Польза соды для огурцов

Улучшение усвоения питательных веществ

Сода делает почву более благоприятной для огурцов, улучшая впитываемость удобрений. В результате последующие подкормки становятся более эффективными, что положительно сказывается на вкусе плодов.

Профилактика вредителей и болезней

Сода помогает предотвратить появление вредителей, таких как тля или паутинный клещ, а также защищает огурцы от распространённых заболеваний, например, мучнистой росы.

Нормализация кислотности почвы

Сода способствует выравниванию кислотности почвы, что укрепляет иммунитет растений и делает их менее восприимчивыми к стрессам.

Рецепты применения соды

1. Для опрыскивания огурцов:

  • Наберите ведро воды и дайте ему отстояться.
  • Добавьте 2-3 столовые ложки соды и немного мыла (для лучшего прилипания раствора к растениям).
  • Тщательно перемешайте и используйте для опрыскивания листьев.

2. Для полива растений:

  • На половину ведра воды добавьте 1 столовую ложку соды.
  • Каждый куст огурцов поливайте примерно 2 литрами такого раствора.

Почему стоит попробовать соду

Сода — это простой, доступный и безопасный помощник для садоводов. Её использование улучшает здоровье растений, повышает урожайность и помогает бороться с вредителями и болезнями без использования агрессивной химии.

Попробуйте эти рецепты на своём участке и оцените результаты!

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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