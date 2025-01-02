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Три растения, которые избавят вас от комаров на даче

1:58
Садоводство

Комары — частые "гости" на даче, и их присутствие может испортить даже самый приятный отдых. Если популярные репелленты не справляются, попробуйте естественный способ защиты — посадите на участке растения, которые отпугивают этих назойливых насекомых.

Шалфей
Фото: source: David Stang. First published at ZipcodeZoo.com by Photo by David J. Stang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шалфей

Какие растения боятся комары

1. Пижма

Пижма — универсальное растение, которое можно разместить в зоне отдыха. Помимо комаров, её запах отпугивает клещей, что делает пижму особенно полезной для дачи. Это растение не только функционально, но и эстетично: некоторые сорта пижмы обладают красивыми декоративными цветами.

2. Бархатцы

Эти скромные цветы часто недооценивают. Однако бархатцы не только украшают участок, но и эффективно защищают от комаров. Разместите их вокруг сада, и сможете расслабиться, не отвлекаясь на насекомых.

3. Шалфей

Шалфей выполняет сразу несколько функций:

  • Отпугивает комаров. Его насыщенный аромат не нравится этим насекомым.
  • Используется в кулинарии. Листья шалфея добавляют в чаи и блюда, придавая им уникальный вкус.
  • Подходит для лечебных целей. Настои и отвары из шалфея помогают при воспалениях и простуде.

Эффектное и полезное, это растение станет вашим союзником как в борьбе с комарами, так и на кухне.

Почему стоит выбрать растения для борьбы с комарами

Растения — это экологически чистый способ защиты от насекомых. Они не только украшают участок, но и выполняют полезную функцию, отпугивая комаров и создавая комфортные условия для отдыха. Попробуйте высадить пижму, бархатцы и шалфей на своей даче, и вы заметите, как их аромат сделает ваше пребывание на участке более приятным.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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