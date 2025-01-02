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Эти деревья лучше не сажать на даче: что нужно знать

1:48
Садоводство

Выбор деревьев для приусадебного участка требует внимательности. Некоторые из них могут причинить значительный вред вашему саду и дому. Вот список деревьев, которых лучше избегать, чтобы избежать неприятных последствий.

плодовые деревья
Фото: commons.wikimedia.org by Camphora is licensed under GNU Free Documentation License
плодовые деревья

1. Высокорослые деревья с мощной корневой системой

Берёза и тополь — два ярких примера деревьев, от которых лучше отказаться на участке. Их разветвлённые и мощные корни могут:

  • Повредить фундамент дома;
  • Нарушить целостность дорожек и других построек.

Если вы всё же хотите посадить эти деревья, располагайте их как можно дальше от зданий.

2. Осина: корневая поросль

Осина активно образует корневую поросль, которая может заполонить весь участок. Борьба с порослью требует времени и усилий, поэтому это дерево не лучший выбор для дачи.

3. Орех: токсичность корней

Корни орешника выделяют вещество юглон, которое губительно воздействует на соседние растения. По соседству с орехом практически ничего не растёт, поэтому его посадка может негативно сказаться на вашем огороде или цветнике.

4. Ель: закисление почвы

Хвойные деревья, такие как ель, способны изменять состав почвы. Они повышают её кислотность, что затрудняет выращивание большинства садовых культур. Если вы хотите посадить ель, будьте готовы к регулярному известкованию почвы.

Чтобы ваш участок оставался плодородным и уютным, подходите к выбору деревьев с умом. Учитывайте их корневую систему, влияние на почву и соседние растения. Правильный выбор деревьев — залог гармонии вашего сада.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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