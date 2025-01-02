Эти деревья лучше не сажать на даче: что нужно знать

1:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выбор деревьев для приусадебного участка требует внимательности. Некоторые из них могут причинить значительный вред вашему саду и дому. Вот список деревьев, которых лучше избегать, чтобы избежать неприятных последствий.

Фото: commons.wikimedia.org by Camphora is licensed under GNU Free Documentation License плодовые деревья

1. Высокорослые деревья с мощной корневой системой

Берёза и тополь — два ярких примера деревьев, от которых лучше отказаться на участке. Их разветвлённые и мощные корни могут:

Повредить фундамент дома;

Нарушить целостность дорожек и других построек.

Если вы всё же хотите посадить эти деревья, располагайте их как можно дальше от зданий.

2. Осина: корневая поросль

Осина активно образует корневую поросль, которая может заполонить весь участок. Борьба с порослью требует времени и усилий, поэтому это дерево не лучший выбор для дачи.

3. Орех: токсичность корней

Корни орешника выделяют вещество юглон, которое губительно воздействует на соседние растения. По соседству с орехом практически ничего не растёт, поэтому его посадка может негативно сказаться на вашем огороде или цветнике.

4. Ель: закисление почвы

Хвойные деревья, такие как ель, способны изменять состав почвы. Они повышают её кислотность, что затрудняет выращивание большинства садовых культур. Если вы хотите посадить ель, будьте готовы к регулярному известкованию почвы.

Чтобы ваш участок оставался плодородным и уютным, подходите к выбору деревьев с умом. Учитывайте их корневую систему, влияние на почву и соседние растения. Правильный выбор деревьев — залог гармонии вашего сада.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

