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Особенности выращивания томатов и огурцов рядом

2:17
Садоводство

У многих дачников возникает вопрос: стоит ли сажать томаты и огурцы рядом? Эта тема обсуждается постоянно, особенно среди начинающих огородников. Теоретически, эти культуры можно выращивать рядом, но есть важные особенности, которые следует учитывать.

Огурцы
Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Огурцы

Почему огурцы и томаты могут соседствовать

С точки зрения требований к почве, у этих растений нет особых конфликтов. Оба хорошо растут в питательной земле, и их корневые системы не конкурируют. Однако микроклимат и уход для томатов и огурцов отличаются, и здесь начинаются сложности.

Различия в уходе

Полив

Огурцы любят обильные "водные процедуры" и высокую влажность. Для них рекомендуется организовывать регулярные опрыскивания или "души".

Томаты, напротив, предпочитают умеренный полив под корень. Избыток воды, особенно на листьях, может привести к ожогам или заболеваниям.

Подкормка

Огурцы относительно неприхотливы и не требуют частой подкормки. Томаты же нуждаются в регулярных удобрениях для полноценного развития и плодоношения.

Влажность и проветривание

Огурцы чувствительны к сквознякам, а томаты, напротив, нуждаются в регулярном проветривании, чтобы избежать застоя воздуха. Высокая влажность, комфортная для огурцов, может негативно сказаться на состоянии томатов, вызывая пожелтение и засыхание листьев.

Температура

При высоких температурах томаты начинают желтеть и сохнуть, тогда как огурцы переносят жару гораздо легче.

Вывод: можно ли выращивать вместе

Соседство томатов и огурцов возможно, если вы учтёте их разные предпочтения:

  • Поливайте огурцы отдельно, создавая "душ", а томаты — строго под корень.
  • Контролируйте влажность в теплице, выбирая компромисс между сухостью для томатов и влажностью для огурцов.
  • Проветривайте участок или теплицу, но избегайте сильных сквозняков, которые могут повредить огурцам.
  • Регулярно подкармливайте томаты, не затрагивая огурцы.

Таким образом, при правильной организации ухода эти культуры вполне могут соседствовать на вашем участке.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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