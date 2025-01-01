Как создать помидофель: выращиваем гибрид шаг за шагом

Помидофель — удивительное растение, которое объединяет в себе картофель и томаты. Хотя найти его семена в продаже практически невозможно, вы можете самостоятельно вырастить этот гибрид с помощью метода прививки. Это не так сложно, как кажется!
Для начала вам понадобятся:
Оба растения выращивают отдельно в горшках со специальным грунтом до момента прививки.
Подготовка стеблей.
Когда стебли картофеля и томата достигнут диаметра 1 см, можно приступать к прививке.
Срезы под углом.
Обрежьте стебли обоих растений наискосок под одинаковым углом.
Соединение.
Плотно соедините верхушку томата и стебель картофеля, затем закрепите место прививки мягким пластырем.
После этого помидофель отправляют на 1-2 недели в тёмное место. Это нужно для успешного срастания срезов. Если верхушка томата немного подвянет, не переживайте — это нормальный процесс. Ожидайте появления новых зелёных листочков.
Когда растение прижилось, его можно пересаживать в открытый грунт. Для успешного роста помидофелю требуется:
Соблюдая эти рекомендации, вы сможете вырастить помидофель и собрать необычный урожай прямо со своего огорода.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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