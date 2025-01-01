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Как создать помидофель: выращиваем гибрид шаг за шагом

1:58
Садоводство

Помидофель — удивительное растение, которое объединяет в себе картофель и томаты. Хотя найти его семена в продаже практически невозможно, вы можете самостоятельно вырастить этот гибрид с помощью метода прививки. Это не так сложно, как кажется!

Помидоры
Фото: commons.wikimedia.org by Goldlocki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Помидоры

Выбор материалов для помидофеля

Для начала вам понадобятся:

  • Картофель: выбирайте крепкие растения с хорошо развитой корневой системой.
  • Томаты: лучше всего подойдут низкорослые сорта, такие как черри.

Оба растения выращивают отдельно в горшках со специальным грунтом до момента прививки.

Как привить томат на картофель

Подготовка стеблей.

Когда стебли картофеля и томата достигнут диаметра 1 см, можно приступать к прививке.

Срезы под углом.

Обрежьте стебли обоих растений наискосок под одинаковым углом.

Соединение.

Плотно соедините верхушку томата и стебель картофеля, затем закрепите место прививки мягким пластырем.

После этого помидофель отправляют на 1-2 недели в тёмное место. Это нужно для успешного срастания срезов. Если верхушка томата немного подвянет, не переживайте — это нормальный процесс. Ожидайте появления новых зелёных листочков.

Посадка и уход за помидофелем

Когда растение прижилось, его можно пересаживать в открытый грунт. Для успешного роста помидофелю требуется:

  • Регулярный полив.
  • Рыхление и прополка.
  • Мульчирование.

Подкормка для помидофеля

  • Первая подкормка: азотные удобрения, когда начнут появляться бутоны.
  • Во время цветения: суперфосфат для стимулирования роста.
  • При завязывании плодов: используйте сульфат аммония.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете вырастить помидофель и собрать необычный урожай прямо со своего огорода.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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