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Цветущая герань до заморозков: что делать, чтобы цветы радовали дольше

2:00
Садоводство

Герань, или пеларгония, радует глаз своим обильным цветением до первых заморозков. Чтобы ваше растение цвело так же пышно, как на лучших садовых фотографиях, достаточно соблюсти несколько простых правил ухода.

Герань
Фото: flickr.com by Alejandro Bayer Tamayo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Герань

Основные условия для герани

Подходящий горшок и почва

Герань не отличается требовательностью, но правильный выбор горшка и почвы — залог её здоровья. Выберите просторный горшок и заполните его плодородной садовой землей. Это обеспечит корневой системе достаточно места для роста.

Освещение

Растение любит солнце, поэтому размещайте его на хорошо освещённом участке. Пеларгония прекрасно переносит жару, но для лучшего цветения важно не допускать длительного затенения.

Полив

Во время летнего сезона герань нуждается в регулярном поливе. В жаркие дни её поливают дважды в сутки — утром и вечером. Убедитесь, что вода не застаивается в горшке, чтобы избежать загнивания корней.

Удобрения и питание

Если герань не цветёт, несмотря на соблюдение всех условий, вероятно, ей не хватает питательных веществ. Вы можете использовать как готовые удобрения для цветущих растений, так и домашние средства.

Простой рецепт: растворите 2 столовые ложки сахара в 1 литре воды и поливайте растение этим раствором раз в месяц. Удобрения особенно важны в период активного роста — весной и летом.

Важные нюансы ухода

  • Поддерживайте баланс между поливом и освещением.
  • Удаляйте засохшие цветы и листья, чтобы стимулировать новые бутоны.
  • Пересаживайте растение в свежую почву каждые 2-3 года для улучшения роста.

Следуя этим рекомендациям, ваша герань будет цвести обильно и долго, превращая ваш сад или подоконник в настоящее произведение искусства.

Уточнения

Гера́нь или жураве́льник (лат. Geranium) — род семейства Гераниевые. Всего известно более 400 видов трав и полукустарников, рассеянных по всему миру (в тропическом поясе — только в горах).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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