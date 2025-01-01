Цветущая герань до заморозков: что делать, чтобы цветы радовали дольше

Герань, или пеларгония, радует глаз своим обильным цветением до первых заморозков. Чтобы ваше растение цвело так же пышно, как на лучших садовых фотографиях, достаточно соблюсти несколько простых правил ухода.
Подходящий горшок и почва
Герань не отличается требовательностью, но правильный выбор горшка и почвы — залог её здоровья. Выберите просторный горшок и заполните его плодородной садовой землей. Это обеспечит корневой системе достаточно места для роста.
Освещение
Растение любит солнце, поэтому размещайте его на хорошо освещённом участке. Пеларгония прекрасно переносит жару, но для лучшего цветения важно не допускать длительного затенения.
Полив
Во время летнего сезона герань нуждается в регулярном поливе. В жаркие дни её поливают дважды в сутки — утром и вечером. Убедитесь, что вода не застаивается в горшке, чтобы избежать загнивания корней.
Удобрения и питание
Если герань не цветёт, несмотря на соблюдение всех условий, вероятно, ей не хватает питательных веществ. Вы можете использовать как готовые удобрения для цветущих растений, так и домашние средства.
Простой рецепт: растворите 2 столовые ложки сахара в 1 литре воды и поливайте растение этим раствором раз в месяц. Удобрения особенно важны в период активного роста — весной и летом.
Следуя этим рекомендациям, ваша герань будет цвести обильно и долго, превращая ваш сад или подоконник в настоящее произведение искусства.
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