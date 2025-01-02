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Ухаживаем за денежным деревом правильно: секреты цветения

2:32
Садоводство

Денежное дерево, или крассула, известно не только своей неприхотливостью, но и способностью привлекать удачу и благополучие. Однако немногие знают, что при правильном уходе это растение может порадовать вас цветением.

Толстянка, денежное дерево
Фото: commons.wikimedia.org by niol, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Толстянка, денежное дерево

Условия для цветения

Освещение

Денежное дерево любит яркий рассеянный свет, но прямые солнечные лучи ему вредны. Оптимальное место для растения — подоконники западных или восточных окон. Зимой, когда света недостаточно, можно использовать лампы дневного освещения.

Полив

Толстянка не терпит избыточной влаги. Поливать нужно только после полного высыхания верхнего слоя почвы. Зимой полив следует минимизировать, чтобы не переувлажнить корневую систему. Также избегайте застоя воды в поддоне или на листьях растения.

Подкормка

С апреля по сентябрь крассула нуждается в подкормке один раз в месяц. Используйте комплексные удобрения, подходящие для суккулентов или цветущих растений. В зимний период подкармливать растение не нужно.

Пересадка

Пересаживать денежное дерево рекомендуется раз в два-три года. Новый горшок должен быть просторнее предыдущего. Во время пересадки обрезайте корни и лишние ветви, чтобы сформировать аккуратную крону. Для посадки подойдет легкий, дренированный грунт, состоящий из смеси торфа, песка и листовой земли.

Как стимулировать цветение

Если ваше денежное дерево не цветет, попробуйте следующие приемы:

  • Создание стрессовой ситуации. Оставьте растение без полива на две-три недели или переместите его в прохладное место с температурой не ниже 10 °C. Такой стресс может спровоцировать цветение.
  • Обрезка верхушки. В конце зимы или начале весны обрежьте верхушку растения. Это активизирует рост боковых побегов и формирование соцветий.
  • Опыление. Если у вас несколько растений, попробуйте искусственно опылить их кисточкой. Это увеличит вероятность цветения.

Терпение — залог успеха

Цветение денежного дерева — процесс, требующий времени и заботы.

Если вы будете следовать этим рекомендациям, то сможете увидеть, как ваш зеленый талисман расцветает, наполняя дом не только красотой, но и благоприятной энергетикой.

Уточнения

Толстя́нка или крассула, красула, или жирянка (лат. Crássula) — род суккулентных растений семейства Толстянковые (Crassulaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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