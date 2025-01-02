Цветы, которые не перестают удивлять: 5 лучших сортов роз

1:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если вы мечтаете о розах, которые будут радовать глаз весь сезон, выбирайте сорта, способные повторно цвести. Такие растения украшают сад с июня до октября, а иногда и дольше.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Розовый куст

Роза Ghislaine de Feligonde

Этот французский сорт станет настоящим украшением вашего участка. Его абрикосово-кремовые цветки меняют оттенки в процессе цветения: сначала они ярко-оранжевые, затем превращаются в нежно-абрикосовые, а ближе к концу сезона становятся розовыми и белыми. Такая смена цветов — истинное чудо природы.

Clair Matin: элегантность и аромат

Сорт Clair Matin привлекает внимание цветоводов своими полумахровыми розово-коралловыми цветками. Эти розы не только красиво выглядят, но и источают тонкий, приятный аромат. Цветение происходит в несколько этапов, благодаря чему ваш сад будет оставаться ярким на протяжении всего сезона.

Яркость и изысканность: Эмели и Дороти Хелдро

Среди долгоцветущих роз стоит выделить сорт Эмели с лососевыми лепестками и сорт Дороти Хелдро, известный своими пышными насыщенно-розовыми бутонами. Эти сорта идеально подойдут тем, кто хочет создать атмосферу уюта и романтики в саду.

Особая роскошь: Morgengrüss и Dawn

Роза Morgengrüss радует обширными пышными цветками розово-оранжевого оттенка, а сорт Dawn отличается крупными светло-розовыми бутонами, которые непременно станут главной изюминкой любого участка.

Секрет успеха — правильный выбор

Повторноцветущие сорта роз требуют минимального ухода, но результат всегда впечатляет. Выбирайте розы, которые будут цвести неоднократно, и ваш сад превратится в настоящую сказку.

Уточнения

Ро́за - собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

