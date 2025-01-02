Георгины без заморочек: как добиться цветения без пересадок

1:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Георгины радуют своими яркими цветами до первых заморозков, но иногда цветоводы так и не видят бутонов на кустах. Причина этого — ошибки в уходе. Если вы хотите, чтобы ваши растения зацвели, обратите внимание на следующие моменты.

Фото: commons.wikimedia.org by Sophia Pleshchunova, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Георгины

1. Недостаток свет

Георгинам необходимо много солнечного света, а даже лёгкая тень может замедлить их рост и развитие. Чтобы исправить ситуацию, осмотрите цветник: удалите сорняки и подстригите соседние кусты, создающие тень.

Однако пересаживать взрослые растения не стоит, так как повреждение корней вызывает сильный стресс у георгинов, что может ещё больше затормозить их развитие.

2. Неправильный полив

Эти цветы не переносят засуху, но и излишняя влага вредна для них. Поддерживайте почву в умеренно влажном состоянии.

В сухую погоду поливайте георгины каждые 3-4 дня.

В жару полив может понадобиться ежедневно.

Для каждого куста используйте около 5 литров воды, выливая её под корень.

3. Отсутствие прищипки

Карликовые и низкорослые сорта георгинов не требуют прищипки, но для среднерослых и высокорослых растений она необходима.

Первую прищипку проводят, когда появляются 4-5 пар настоящих листьев. Удалите верхушку стебля пальцами или острыми продезинфицированными ножницами. Это стимулирует развитие боковых побегов и увеличивает количество бутонов.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете добиться пышного цветения георгинов и насладиться их красотой до самых заморозков.

Уточнения

Георги́на также (в неспециа­лизи­рованной литературе) георги́н (лат. Dahlia), — род многолетних травянистых растений семейства Астровые (Сложноцветные) с клубневидными корнями и крупными цветками яркой окраски.

