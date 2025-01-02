Георгины без заморочек: как добиться цветения без пересадок

Георгины радуют своими яркими цветами до первых заморозков, но иногда цветоводы так и не видят бутонов на кустах. Причина этого — ошибки в уходе. Если вы хотите, чтобы ваши растения зацвели, обратите внимание на следующие моменты.
1. Недостаток свет
Георгинам необходимо много солнечного света, а даже лёгкая тень может замедлить их рост и развитие. Чтобы исправить ситуацию, осмотрите цветник: удалите сорняки и подстригите соседние кусты, создающие тень.
Однако пересаживать взрослые растения не стоит, так как повреждение корней вызывает сильный стресс у георгинов, что может ещё больше затормозить их развитие.
2. Неправильный полив
Эти цветы не переносят засуху, но и излишняя влага вредна для них. Поддерживайте почву в умеренно влажном состоянии.
В сухую погоду поливайте георгины каждые 3-4 дня.
В жару полив может понадобиться ежедневно.
Для каждого куста используйте около 5 литров воды, выливая её под корень.
3. Отсутствие прищипки
Карликовые и низкорослые сорта георгинов не требуют прищипки, но для среднерослых и высокорослых растений она необходима.
Первую прищипку проводят, когда появляются 4-5 пар настоящих листьев. Удалите верхушку стебля пальцами или острыми продезинфицированными ножницами. Это стимулирует развитие боковых побегов и увеличивает количество бутонов.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете добиться пышного цветения георгинов и насладиться их красотой до самых заморозков.
Георги́на также (в неспециализированной литературе) георги́н (лат. Dahlia), — род многолетних травянистых растений семейства Астровые (Сложноцветные) с клубневидными корнями и крупными цветками яркой окраски.
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