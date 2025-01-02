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Секреты цветения орхидей: температура, свет и полив

2:02
Садоводство

Цветущая орхидея — это не только красивый элемент интерьера, но и гордость любого цветовода. Если ваш цветок перестал радовать стрелами и бутонами, стимулировать его цветение не так сложно, как кажется. Вот несколько проверенных методов.

Орхидея
Фото: commons.wikimedia.org by Rod Divilbiss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Орхидея

1. Смена температуры

Орхидеи положительно реагируют на резкие изменения температур. Оптимальный диапазон для них — от +18 до +25 градусов. Чтобы стимулировать цветение, обеспечьте ночное снижение температуры до +16 градусов. Для этого можно выносить растение на балкон или ставить ближе к окну.

2. Дополнительное освещение

Зимой, когда естественного света недостаточно, орхидеи нуждаются в дополнительном освещении. Используйте люминесцентные или галогенные лампы мощностью до 40 Вт. Лампы накаливания применять нельзя, так как они выделяют слишком много тепла. Избегайте прямых солнечных лучей, чтобы не повредить листья.

3. Сокращение полива

Увеличьте интервал между поливами до 10 дней, при этом временно исключите подкормки. Альтернативный метод — погружать горшок с растением в теплую воду (+35 градусов) на 10-20 минут три дня подряд, после чего оставить цветок без увлажнения на некоторое время.

4. Освещение корней

Корни орхидеи играют важную роль в процессе цветения. Используйте горшок с прозрачными стенками, чтобы обеспечить им доступ к свету.

5. Обрезка цветоноса

Обрежьте цветонос на 2 см выше третьей почки. После обрезки важно не передвигать горшок с растением, иначе орхидея может не зацвести.

Эти простые методы помогут стимулировать вашу орхидею и вернуть ей яркое цветение. Главное — немного терпения и правильный уход.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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