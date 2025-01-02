Декабрист в вашем доме: советы по уходу для зимнего цветения

Декабрист, или шлюмбергера, — одно из самых популярных комнатных растений. Его яркие цветы, которые распускаются в декабре, привносят в дом праздничное настроение. Однако добиться пышного цветения — задача, с которой справляются не все. Чтобы ваша шлюмбергера радовала красивыми цветами, важно соблюдать несколько правил.
Режим полива
Поздней осенью следует значительно сократить полив растения. Увлажняйте почву не чаще одного раза в неделю и обязательно следите, чтобы в поддоне не застаивалась вода. Избыток влаги может привести к гниению корней. С наступлением весны можно постепенно увеличить частоту поливов.
Освещение
Шлюмбергера предпочитает рассеянный свет. Прямые солнечные лучи могут вызвать ожоги на листьях, поэтому размещайте горшок с декабристом на подоконниках с восточной или северной стороны. Зимой, когда естественного света становится меньше, используйте фитолампы для дополнительного освещения.
Подкормка
Для укрепления корней и стимуляции цветения приготовьте натуральный настой крапивы. Возьмите столовую ложку сушёных листьев (их можно найти в аптеке), залейте стаканом кипятка и оставьте на 1-2 часа. Несколько капель готового настоя добавляйте в воду для полива.
Декабрист, хоть и неприхотлив, требует соблюдения определённых условий. Правильный полив, подходящее освещение и своевременная подкормка помогут вашему растению порадовать вас яркими цветами в холодные зимние дни.
Шлюмбе́ргера (лат. Schlumbergera) — род эпифитных кактусов, распространённых в тропических лесах на юго-востоке Бразилии, в том числе в Рио-де-Жанейро, на высоте 900-2800 м.
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