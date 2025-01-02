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Какие ошибки могут стать причиной потери нормального урожая помидоров:? Их допускают многие дачники

1:12
Садоводство

Какие ошибки можно допустить при выращивании томатов

Многие высаживают рассаду томатов в открытый грунт слишком рано. Дело в том, что томаты крайне чувствительны к перепадам температуры воздуха. Поэтому самый оптимальный вариант посадки — середина или конец мая. Убедитесь, что нет опасности весенних заморозков.

Помидоры
Фото: commons.wikimedia.org by Goldlocki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Помидоры

Также важно поливать томаты ежедневно и регулярно для нормального развития корней и зеленой части растения. Кроме того, для успешного выращивания томатов нужна рыхлая, питательная почва, богатая полезными минералами. Отсутствие закаливания также является распространенной ошибкой при выращивании томатов.

Чем подкормить помидоры для хорошей завязи

Лучшим удобрением для томатов является борная кислота. Это стимулирует активный рост растений, а также стимулирует плодоношение в жаркую погоду. Средство для распыления готовят из 10 г борной кислоты, разведенной в стакане горячей воды. Для стимуляции цветения также можно использовать азотно-фосфорно-калийные удобрения.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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