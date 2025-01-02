Как сделать систему полива идеальной? Не совершайте этих ошибок

Растения нуждаются в воде, но слишком обильный полив может их утопить. Убедитесь, что ваша система орошения работает как надо.
Растения предпочитают воду в определенное время, например, ранним утром. Полив в дневную жару может быть вреден растениям.
Если есть осадки, то растения не нуждаются в дополнительном поливе. Обращайте внимание на погоду, чтобы не поливать, когда природа уже делает свою работу.
Утечки в вашей системе орошения приводят к сточным водам и могут нанести вред вашим растениям. Регулярно проверяйте наличие утечек.
Убедитесь, что ваши инструменты для полива соответствуют потребностям вашего сада. Неправильное оборудование может привести к неэффективному поливу.
Орошение или ирригация — подвод воды на поля, испытывающие недостаток влаги, и увеличение её запасов в корнеобитаемом слое почвы в целях увеличения плодородия почвы.
Ровер Curiosity нашёл на Марсе нечто неожиданное: чистая кристаллическая сера под камнем может рассказать о прошлом планеты больше, чем мы думали.