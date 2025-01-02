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Как сделать систему полива идеальной? Не совершайте этих ошибок

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Садоводство

Чрезмерный полив

Растения нуждаются в воде, но слишком обильный полив может их утопить. Убедитесь, что ваша система орошения работает как надо.

Лейка
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Лейка

Неправильное время

Растения предпочитают воду в определенное время, например, ранним утром. Полив в дневную жару может быть вреден растениям.

Игнорирование осадков

Если есть осадки, то растения не нуждаются в дополнительном поливе. Обращайте внимание на погоду, чтобы не поливать, когда природа уже делает свою работу.

Отсутствие проверок на утечки

Утечки в вашей системе орошения приводят к сточным водам и могут нанести вред вашим растениям. Регулярно проверяйте наличие утечек.

Использование неправильного оборудования

Убедитесь, что ваши инструменты для полива соответствуют потребностям вашего сада. Неправильное оборудование может привести к неэффективному поливу.

 

Уточнения

Орошение или ирригация — подвод воды на поля, испытывающие недостаток влаги, и увеличение её запасов в корнеобитаемом слое почвы в целях увеличения плодородия почвы.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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