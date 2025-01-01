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Секреты раннего урожая: 5 сортов перца, которые стоит попробовать

1:46
Садоводство

Болгарский перец — это не просто популярная овощная культура, но и отличный выбор для многих дачников. Он успешно выращивается как в теплицах, так и в открытом грунте, если сорт соответствует условиям. Однако давайте рассмотрим менее привычные разновидности перца, которые могут разнообразить ваш огород.

Перец
Фото: flickr.com by Harvey Barrison, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Перец

Эксперт сетевого издания "Белновости" предлагает обратить внимание на следующие проверенные сорта болгарского перца:

Подходящие сорта перца

Агаповский

Этот сорт отлично растёт как в теплицах, так и на открытых участках. Он не требует особых условий и гарантирует хороший урожай.

Баргузин

Раннеспелый сорт, который идеально подходит для пленочных теплиц. Он созревает всего за 95 дней, что делает его отличным выбором для тех, кто хочет получить урожай как можно быстрее.

Биг Мама

Этот сорт порадует вас урожаем через 105 дней после появления всходов. Кусты достаточно компактные, что позволяет экономить место на грядках.

Буратино F1

Период до биологической спелости этого сорта составляет 110-125 дней. Он отличается хорошими показателями урожайности и устойчивостью к заболеваниям.

Винни-Пух

Ещё один раннеспелый вариант, который созревает за 107 дней. Подходит для быстрого получения свежих овощей на стол.

Попробуйте вырастить эти сорта болгарского перца, и они порадуют вас не только своим вкусом, но и легкостью в уходе. Каждое из предложенных растений имеет свои особенности, которые подойдут как для опытных огородников, так и для начинающих.

Уточнения

Пе́рец — название ряда различных растений, а также распространённых пряностей, получаемых из их плодов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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