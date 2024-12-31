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Увлажнение, защита и урожай: зачем класть горох в лунки с огурцами?

3:09
Садоводство » Советы

Садоводство — это увлекательное занятие, и порой в нем скрыты настоящие секреты, которые могут существенно повлиять на урожай. Одним из таких секретов является метод, основанный на использовании гороха при посадке огурцов. Зачем это нужно, и какие преимущества приносит такой подход? Давайте разберёмся.

Лист гороха
Фото: commons.wikimedia.org by Chmee2, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Лист гороха

Увлажнение и защита корней

Горох, будучи бобовым растением, способен удерживать влагу в почве. Когда вы кладете несколько зерен гороха в лунку при посадке огурцов, это помогает создавать более влажную среду вокруг корней. Такой микроклимат ускоряет прорастание семян и способствует развитию растений в первые дни после посадки, когда они наиболее уязвимы.

Кроме того, легкое укрытие корней позволяет защитить их от перегрева в солнечные дни, что особенно важно в жарком климате.

Скрытая подстраховка для семян

Не всегда семена огурцов прорастают успешно. В этом случае дополнение в виде гороха создаёт своего рода «подстраховку» для садовода. Если семена огурцов по каким-то причинам не взойдут, вы можете рассчитывать на урожай гороха. Таким образом, вы минимизируете риск потери урожая и сможете наслаждаться не только свежими огурцами, но и горошком.

Поддержка здоровья почвы

Горох, как бобовое растение, обогащает почву азотом благодаря симбиотическим бактериям, которые живут на его корнях. Эти бактерии фиксируют атмосферный азот, преобразуя его в форму, доступную для других растений. Когда горох растет, он улучшает структуру почвы и делает её более плодородной, что в долгосрочной перспективе влияет как на огурцы, так и на другие культуры, которые будут высажены на этом участке позже.

Гармония в севообороте

Посев гороха возле огурцов также важно с точки зрения севооборота. Бобовые растения, как правило, способствуют улучшению состояния почвы, и их присутствие в саду помогает соблюдать баланс питательных веществ. Это особенно актуально, если ваша дача подвержена вымыванию элементов и нуждается в восстановлении плодородия.

Укрывной эффект

Ещё одно преимущество использования гороха при посадке огурцов заключается в том, что стебли гороха могут действовать как естественная опора для плетистых огурцов. Это помогает предотвратить их повреждение или загнивание, так как плоды находятся на поверхности, а не контактируют с почвой.

Использование гороха в лунках при посадке огурцов — это простой, но эффективный метод, о котором не все дачники могут знать. Этот приём не только способствует здоровью и прорастанию огурцов, но и помогает обеспечить более высокий урожай, улучшая структуру почвы и создавая благоприятные условия для роста. Не упустите возможность использовать эту технику в своем огороде, и вы будете приятно удивлены результатами!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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