Успех в огороде: как этот питательный раствор изменит ваши всходы

1:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Достигнуть быстрого роста семян — легко, если следовать нескольким простым шагам. Этот метод поможет вам получить крепкие всходы всего за несколько минут.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Семена

Этап 1: Подбор семян

Прежде всего, оцените семена, которые у вас есть. Отделите мелкие семена — с ними работать рискованно. Крупные семена, не обработанные специальными средствами, стоит немного обрезать, убирая по 2 мм сверху и снизу. Это позволит ускорить процесс прорастания.

Этап 2: Приготовление питательного раствора

После подготовки семян их необходимо замочить в питательном растворе, который обеспечит быстрое прорастание. Для этого нужно смешать:

20 г сыворотки

2 г гумата

1 г перекиси водорода

200 г воды

Поместите семена в этот раствор на 4 часа. По истечении этого времени высадите их в контейнер, накрыв его пищевой пленкой на сутки для создания тепличного эффекта.

Этап 3: Обработка стимуляторами

Если ваши семена уже были обработаны различными стимуляторами роста, замачивание не требуется. Вместо этого полейте их подготовленным раствором, чтобы обеспечить их активное развитие.

Следуя этим простым шагам, можно значительно ускорить процесс прорастания семян и добиться отличных результатов на грядках. Секрет прост: немного подготовки и заботы о семенах помогут вам получить богатый урожай.

Уточнения

Раство́р — однородная (гомогенная) система, в состав которой входят молекулы (атомы, ионы) двух или более типов, причём доля частиц каждого типа может непрерывно меняться в определённых пределах.

