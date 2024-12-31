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Зимние враги сада: готовьтесь к новому сезону с нашими советами

3:26
Садоводство » Вредители и болезни

Зимний период — это время, когда многие садоводы надеются на отдых от трудов в саду и огороде. Однако, не стоит забывать, что вредители не дремлют даже зимой.

Сад, огород зимой
Фото: https://web.archive.org/web/20161027012420/http://www.panoramio.com/photo/87464557 by Андрей Груздев, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Сад, огород зимой

Где прячутся зимние вредители?

Под корой деревьев

Многие вредители, такие как короеды и щитовки, находят укрытие под корой деревьев. Там они защищены от морозов и могут спокойно переждать холодные месяцы. Важно регулярно осматривать стволы ваших деревьев и удалять шелушащуюся кору, чтобы лишить вредителей подходящих условий для зимовки.

В соломе и опавших листьях

Мульча, солома и опавшие листья могут служить укрытием для различных насекомых, таких как капустная муха и медяница. Эти вредители могут оставаться в этих местах, дождаться весны и начать активное размножение. Чтобы предотвратить это, рекомендуется тщательно убирать опавшие листья и перемещать мульчу.

Взрослые особи в подвале и теплицах

Некоторые вредители, такие как паутинные клещи и тля, могут перезимовать в подвалах и в теплицах. Они чаще всего прячутся в углах, щелях и на стыках конструкций. Следует тщательно проверять теплицы и при необходимости проводить дезинфекцию.

Как бороться с зимними вредителями?

Регулярные осмотры

Одним из самых эффективных методов борьбы с зимними вредителями является регулярный осмотр саженцев, деревьев и кустарников. Это позволяет вовремя заметить наличие вредителей и принять меры по их устранению.

Ультрафиолетовые ловушки

Для контроля за вредителями, которые могут оставаться активными зимой, используйте ультрафиолетовые ловушки. Они привлекают насекомых и уничтожают их, предотвращая размножение.

Обработка фитосанитарными препаратами

Некоторые виды вредителей можно уничтожить с помощью специальных химических и биологических препаратов. Применение обработки противовредителями в период, когда температура выше -5°C, может оказать значительное влияние на количество вредителей.

Механические методы

При выявлении вредителей на деревьях можно использовать механические методы, такие как обрезка поврежденных частей и уборка места вокруг растений. Это поможет снизить численность насекомых и улучшить общее состояние сада.

Смешанные посадки

Смешанные посадки могут снизить популяцию вредителей, так как различные виды растений могут оказывать защитное воздействие друг на друга. Например, некоторые травы и цветы привлекают полезных насекомых, которые будут бороться с вредителями.

Правильная санитария

Уничтожение остатки растений, опавшей листвы и старой мульчи, поможет устранить укрытия для вредителей. Проведение санитарной обработки в конце сезона поможет уменьшить число вредителей, которые могут дожить до весны.

Зимний период — это не повод расслабляться, так как вредители могут оказывать серьезное влияние на здоровье ваших растений. Регулярные осмотры, грамотная борьба и профилактика позволяют значительно снизить риски и сохранить урожай. Будьте внимательны и подготовленны, и ваша работа в саду принесет радость и удовлетворение.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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