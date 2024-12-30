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Как апельсиновая кожура спасает ваши растения от вредителей

1:25
Садоводство

Этот натуральный продукт является мощным оружием против насекомых благодаря D-лимонену — веществу, придающему цитрусам их характерный запах. Оно эффективно борется с такими "непрошеными гостями", как муравьи, мухи и клещи, а также предотвращает их повторное появление.

Апельсины
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Апельсины

Чтобы приготовить натуральный инсектицид из апельсинов, вам потребуется всего три простых шага:

Возьмите корки от пяти средних апельсинов и поместите их в кастрюлю.
Залейте кожуру стаканом воды и кипятите смесь на среднем огне в течение 15 минут.
Дайте жидкости остыть, после чего перелейте её в пульверизатор.
В процессе кипячения полезные соединения из кожуры растворяются в воде, образуя средство, которое можно использовать для защиты растений. Такой раствор подходит не только для уничтожения вредителей, но и для профилактики их появления. Достаточно регулярно опрыскивать листья и стебли растений.

Этот метод прост в исполнении и безопасен для окружающей среды. Он не требует химических добавок, а значит, подходит для всех, кто заботится о здоровье своих "зелёных питомцев" и предпочитает экологические решения. Натуральный инсектицид из апельсиновой кожуры — отличный способ сохранить ваши растения здоровыми и красивыми.

Уточнения

Апельси́н (лат. Cītrus x sinēnsis) — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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