Простая ошибка, которая может погубить ваши растения

1:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Для полива комнатных растений многие используют водопроводную воду, и в большинстве случаев это допустимо. Однако важным условием является правильная температура воды.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Комнатные растения

Растения, подобно людям, чувствительны к резким температурным перепадам. Использование слишком холодной воды может привести к серьёзным последствиям.

Во-первых, холодная вода вызывает тепловой удар, который наносит вред корням — главной части растения, отвечающей за поглощение воды и питательных веществ. Повреждение корней может существенно замедлить рост, поскольку растение тратит силы на восстановление, а не на развитие новых побегов и листьев.

Во-вторых, полив холодной водой нарушает физиологические процессы растений. Это может проявляться в пожелтении листьев, вызванном нарушением жизнедеятельности клеток.

Особенно негативно такие условия сказываются на чувствительных видах, например, фиалках или орхидеях. Для них использование холодной воды способно стать губительным.

Чтобы избежать подобных проблем, рекомендуется использовать воду комнатной температуры. Такой подход защитит растения и обеспечит им комфортные условия для роста и развития.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения. Нередко к растениям относят также все водоросли или некоторые их группы.

