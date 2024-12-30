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Растения против плесени: три помощника для вашего дома

1:29
Садоводство

Проблема плесени в доме, особенно в ванной комнате, часто оказывается сложной для решения. Однако борьба с этой неприятностью может стать проще благодаря комнатным растениям. Некоторые из них способны регулировать уровень влажности и очищать воздух, создавая условия, неблагоприятные для развития грибка.

Опрыскивание цветов
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Опрыскивание цветов

Хлорофитум идеально подходит для влажных помещений, таких как ванная комната. Это растение не только очищает воздух, но и помогает контролировать влажность. Для комфортного роста ему требуется рассеянный свет и умеренный полив.

Тилландия отличается своей уникальной особенностью — она не нуждается в почве. Этот цветок поддерживает нужный уровень влажности, препятствуя появлению плесени. Для ухода важно поддерживать температуру от +10 градусов и влажность от 40 до 60%. Растению необходима хорошая циркуляция воздуха и регулярный полив несколько раз в неделю.

Папоротники тоже полезны в борьбе с плесенью. Эти растения способны поглощать влагу из воздуха, снижая её уровень и предотвращая появление грибка. Папоротник требует рассеянного света и влажной почвы, без переувлажнения.

Все перечисленные растения не только украсят интерьер, но и станут полезными помощниками в поддержании чистоты и здоровья дома.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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