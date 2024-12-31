Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Текущие расходы: уход за растениями против покупок в магазине
Гости просто ахнут! 5 секретов для создания стильной и удобной гостиной
Здоровый выбор для вашего стола вместо майонеза: лучшая заправка для оливье и крабового салата
Почему пенсионерский стиль вождения вредит двигателю авто
Старый, но не бесполезный — блогер случайно спас единственный сохранившийся огромный телевизор
Йогурт или кефир перед сном: основные правила выбора
Гигантский водный резервуар в космосе: неожиданное открытие астрономов
Простые лайфхаки для идеального порядка на балконе
Боль в мышцах: как понять, что ваши тренировки эффективны

Правила ухода за подаренным цветком: от карантина до освещения

1:30
Садоводство

Цветы, будь то срезанные букеты или растения в горшках, всегда остаются универсальным подарком на любой праздник. Однако горшечные растения могут представлять опасность для уже имеющихся комнатных цветов. Причина кроется в том, что новое растение, будь оно подарком или покупкой, нуждается не в пересадке или удобрении, как думают многие, а в обязательном карантине.

Комнатные цветы на подоконнике
Фото: flickr.com by Maja Dumat, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Комнатные цветы на подоконнике

Продолжительность изоляции должна составлять минимум одну неделю. Новое растение важно поместить в отдельное помещение, чтобы исключить контакт с другими культурами. Для успешной адаптации следует создать условия, максимально приближенные к тем, что были в магазине.

Температура воздуха не должна превышать 18 градусов, а уровень влажности должен быть высоким. Для этого можно поставить горшок на поддон с мокрым керамзитом или камнями. Альтернативный способ — разместить рядом с цветком емкость с водой или использовать увлажнитель воздуха. Кроме того, растение нуждается в регулярном опрыскивании.

Освещение играет ключевую роль в адаптации. Оно должно быть ярким, но рассеянным. Если требуется, можно обеспечить дополнительное освещение утром и вечером с помощью фитолампы.

Такие меры помогут минимизировать стресс для нового растения и защитить остальные цветы от возможных болезней или вредителей.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость
Еда и рецепты
Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость Аудио 
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире
Экономика и бизнес
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире Аудио 
Часики то тикают — Маск назвал время, когда Земля потеряет пригодность для жизни
Наука и техника
Часики то тикают — Маск назвал время, когда Земля потеряет пригодность для жизни Аудио 
Популярное
Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость

Как приготовить нежное мясо по-французски? Делимся секретами идеального блюда: выбор мяса, маринад, соус и три потрясающих рецепта.

Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025
США пытаются удержать в своих банках золотые запасы других стран
Праздничная уборка! Вот что нужно выкинуть из квартиры, чтобы начать год с чистого листа
Автобус Икарус. Легендарный советский комфортабельный транспорт из Венгрии Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Эти тыквы сладкие, как мёд: секреты выбора сортов
Новые автомобили стоят без покупателей: что ждёт рынок в 2025 году
Почему чернеют и сохнут листья на груше? Правила, как спасти дерево
Почему чернеют и сохнут листья на груше? Правила, как спасти дерево
Последние материалы
Старый, но не бесполезный — блогер случайно спас единственный сохранившийся огромный телевизор
Йогурт или кефир перед сном: основные правила выбора
Гигантский водный резервуар в космосе: неожиданное открытие астрономов
Простые лайфхаки для идеального порядка на балконе
Правила ухода за подаренным цветком: от карантина до освещения
Боль в мышцах: как понять, что ваши тренировки эффективны
Арктический вихрь ударит по США: газ подорожал на 12%
Очищение пор без боли: 3 эффективных способа для чистой кожи
Британские учёные нашли способ определения продолжительности жизни по крови
Как понять, какая икра вам подходит: вкус, размер, цена
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.