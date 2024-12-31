Как спасти орхидею без корней: простой метод

2:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание орхидей может стать настоящим вызовом: одни цветоводы гордятся оранжереями с пышным цветением, а другие сталкиваются с проблемами, когда растения перестают цвести, вянут или даже начинают гнить. Часто спасение орхидеи требует простых, но эффективных действий.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Орхидея

Для реанимации понадобится обычный чеснок. Сначала орхидею необходимо очистить от грунта, удалить сухие корешки и пораженные грибком листья. В результате должен остаться только центральный стебель с несколькими здоровыми листьями. Излишки влаги нужно аккуратно удалить бумажным полотенцем.

Далее готовится чесночный раствор. Для этого три крупных зубчика чеснока измельчаются ножом или в ступке. Полученная масса помещается в стеклянную емкость и заливается 400 мл воды. Для усиления эффекта чеснок можно замочить в рисовой воде, приготовленной путем замачивания двух столовых ложек риса в воде с последующим процеживанием. Это обогащает раствор кальцием, магнием и фосфором. Настойка из чеснока должна настояться около трех часов, после чего её необходимо процедить.

Основание орхидеи следует замочить в полученном растворе на 25 минут. После обработки растение оставляют сушиться. Далее из пластиковой бутылки изготавливается конструкция: горлышко обрезается и устанавливается крышкой вверх. Корень орхидеи размещается на крышке, а в бутылку добавляется вода так, чтобы её поверхность только слегка касалась основания растения.

Уход предполагает регулярную замену воды, опрыскивание листьев чистой водой каждые три дня. При правильном выполнении этих шагов, спустя примерно месяц, появляются новые корни, что свидетельствует о восстановлении растения.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений.

