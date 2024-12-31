Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Готовые смеси против огородного грунта: что выбрать для выращивания рассады?
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка верит в спортивное будущее Камилы Валиевой
Этот жюльен получается нежнее, чем в ресторане
Подходит для любых интерьеров! Эти правила освещения должен знать каждый
Как наладить связь с кошкой: 8 методов, которые работают
Мёд — лакомство и лекарство: как хранить, чтобы он не потерял целебные свойства
Kyivstar и Starlink запустят спутниковую связь для пользователей смартфонов
Скрыт от людского взора — мировой океан скрывает огромный водопад
В Болгарии открыт самый большой музей автомобилей советской эпохи

Как спасти орхидею без корней: простой метод

2:01
Садоводство

Выращивание орхидей может стать настоящим вызовом: одни цветоводы гордятся оранжереями с пышным цветением, а другие сталкиваются с проблемами, когда растения перестают цвести, вянут или даже начинают гнить. Часто спасение орхидеи требует простых, но эффективных действий.

Орхидея
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Орхидея

Для реанимации понадобится обычный чеснок. Сначала орхидею необходимо очистить от грунта, удалить сухие корешки и пораженные грибком листья. В результате должен остаться только центральный стебель с несколькими здоровыми листьями. Излишки влаги нужно аккуратно удалить бумажным полотенцем.

Далее готовится чесночный раствор. Для этого три крупных зубчика чеснока измельчаются ножом или в ступке. Полученная масса помещается в стеклянную емкость и заливается 400 мл воды. Для усиления эффекта чеснок можно замочить в рисовой воде, приготовленной путем замачивания двух столовых ложек риса в воде с последующим процеживанием. Это обогащает раствор кальцием, магнием и фосфором. Настойка из чеснока должна настояться около трех часов, после чего её необходимо процедить.

Основание орхидеи следует замочить в полученном растворе на 25 минут. После обработки растение оставляют сушиться. Далее из пластиковой бутылки изготавливается конструкция: горлышко обрезается и устанавливается крышкой вверх. Корень орхидеи размещается на крышке, а в бутылку добавляется вода так, чтобы её поверхность только слегка касалась основания растения.

Уход предполагает регулярную замену воды, опрыскивание листьев чистой водой каждые три дня. При правильном выполнении этих шагов, спустя примерно месяц, появляются новые корни, что свидетельствует о восстановлении растения.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Наука и техника
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
В каком возрасте у собак наступает старость?
Домашние животные
В каком возрасте у собак наступает старость? Аудио 
Праздничная уборка! Вот что нужно выкинуть из квартиры, чтобы начать год с чистого листа
Недвижимость
Праздничная уборка! Вот что нужно выкинуть из квартиры, чтобы начать год с чистого листа Аудио 
Популярное
Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость

Как приготовить нежное мясо по-французски? Делимся секретами идеального блюда: выбор мяса, маринад, соус и три потрясающих рецепта.

Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025
США пытаются удержать в своих банках золотые запасы других стран
Праздничная уборка! Вот что нужно выкинуть из квартиры, чтобы начать год с чистого листа
Автобус Икарус. Легендарный советский комфортабельный транспорт из Венгрии Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Новые автомобили стоят без покупателей: что ждёт рынок в 2025 году
Эти тыквы сладкие, как мёд: секреты выбора сортов
В Германии удивились желанию Росатома инвестировать в компанию в этой стране
В Германии удивились желанию Росатома инвестировать в компанию в этой стране
Последние материалы
Генетический секрет: почему одни люди пахнут, а другие — нет
Педикюр без салона: ухоженные ногти дома
Как избавиться от жира на животе: секреты простого питания
Как спасти орхидею без корней: простой метод
Красная площадь будет закрыта в новогоднюю ночь
Африка становится ключевым игроком в мировой энергетике
Как кошки различают цвета и почему для них важен серый
Специи для новогоднего стола: секреты идеального сочетания
Текущие расходы: уход за растениями против покупок в магазине
Гости просто ахнут! 5 секретов для создания стильной и удобной гостиной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.