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Готовые смеси против огородного грунта: что выбрать для выращивания рассады?

3:16
Садоводство » Советы

Выращивание рассады — важный этап для садоводов, который позволяет подготовить растения к открытой почве и обеспечить ранний урожай. Однако возникает вопрос: можно ли использовать грунт из огорода для посадки семян на рассаду?

Плюсы использования огородного грунта

  • Доступность: огородный грунт доступен и бесплатен, что делает его привлекательным для садоводов, стремящихся сэкономить на покупке готовых смесей для рассады.
  • Питательные вещества: грунт из вашего огорода может содержать полезные микроэлементы и питательные вещества, которые способны поддерживать рост и развитие растений.

Минусы использования огородного грунта

  • Заражение болезнями: использование огородного грунта может привести к переносу болезней и вредителей, которые могут угрожать вашим сеянцам. В почве могут находиться патогены, которые вы не заметите, но они могут значительно повредить рассаду.
  • Неоднородность состава: огородный грунт часто варьируется по составу, структурности и рН, что может негативно повлиять на всхожесть семян и общее развитие растений.
  • Недостаток дренажа: важным аспектом для рассады является хороший дренаж. Грунт из огорода может содержать слишком много глины или быть слишком плотным, что приведет к застоям воды и к гниению корней. 

Подготовка огородного грунта для рассады

Если вы все же решили использовать огородный грунт для посадки семян, рекомендуется провести его предварительную подготовку, чтобы минимизировать возможные риски:

  • Стерилизация: прежде всего, стоит продезинфицировать грунт. Для этого можно использовать термическую стерилизацию — прокалить грунт в духовке при температуре 70-80 градусов Цельсия или обработать паром. Это поможет уничтожить большинство патогенов и семян сорняков.
  • Смешивание с другими компонентами: чтобы улучшить структуру и водопроницаемость, добавьте в огородный грунт перлит, вермикулит или торф. Это сделает смесь более легкой и воздухопроницаемой.
  • Проверка pH: убедитесь, что уровень pH подходит для тех растений, которые вы собираетесь сажать. Обычно для большинства овощей и цветов оптимальным считается pH 6-7.

Альтернатива: готовые смеси для рассады

Для надежности многие садоводы предпочитают использовать готовые субстраты для рассады, которые продаются в магазинах. Эти смеси обычно прошли стерилизацию и имеют сбалансированный состав, что снижает риск болезней и обеспечивает растения всем необходимым для роста.

Использовать грунт из огорода для посадки семян на рассаду можно, но с осторожностью и предварительной подготовкой. Стерилизация и смешивание с другими компонентами помогут минимизировать риски, связанные с заболеваниями и низким качеством почвы. Однако, если вы хотите быть уверены в успехе своего садоводства, стоит рассмотреть возможность использования готовых смесей для рассады, которые обеспечат надежную основу для ваших растений.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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