Свежие огурцы на балконе: простой способ выращивания

2:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В былые времена балконы и подоконники часто превращались в мини-огороды, где росли овощи и зелень. Особенно радовались те, чьи окна выходили на солнечную сторону, ведь это позволяло выращивать теплолюбивые культуры, такие как огурцы или помидоры.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Рассада огурцов

И сегодня этот тренд возвращается, и городской сад становится популярным хобби. Однако в условиях города с ограниченным опылением стоит выбирать гибридные сорта. Один из лучших вариантов для выращивания на балконе — "Уплетайка F1".

Почему стоит выбрать "Уплетайку F1"

Ранний урожай:

Гибрид относится к раннеспелым сортам. Первые завязи появляются уже через 39 дней после появления всходов.

Компактность:

Растение вырастает всего до 1,5 метров в высоту, что идеально для ограниченного пространства.

Устойчивость:

Сорт устойчив ко многим болезням и вредителям, что особенно важно для выращивания в квартире.

Долгое плодоношение:

Кусты плодоносят обильно и продолжительно, обеспечивая свежими огурцами долгое время.

Качество плодов:

Огурцы достигают длины 8 см и веса около 60 граммов. Они хрустящие, сочные и совершенно не горчат. Такой вкус ничем не уступает овощам с грядки.

Советы по выращиванию

Выбор емкости:

Для выращивания лучше использовать ёмкости среднего размера. Слишком большие вазоны негативно сказываются на росте растения.

Полив и подкормка:

Соблюдайте режим полива и регулярно вносите подкормки, чтобы растения чувствовали себя комфортно.

Освещение:

Разместите растения на солнечном месте, чтобы они получали достаточно света.

С "Уплетайкой F1" ваш балкон легко превратится в настоящий мини-огород. Эти компактные, неприхотливые и урожайные огурцы порадуют вас свежестью и вкусом, напоминая о дачных летних днях.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

