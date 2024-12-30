Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рынок пива в России меняется: указ Путина ударил по зарубежным игрокам
Секрет наших бабушек! Вот что нужно сделать с очень грязными кухонными полотенцами
Выпиваете воду натощак? Делайте это правильно — главный секрет утром
Научные открытия 2024 года, изменившие наше представление о мире
Лучший способ победить похмелье: что поможет быстрее восстановиться
Как апельсиновая кожура спасает ваши растения от вредителей
Как укрепить иммунитет без лекарств: 10 простых способов
Хотите идеальную кожу? Вот как частота визитов к косметологу влияет на результат
Волочкова показала, как проводит время с дочкой Ариадной в предновогодние дни

Лучшие соседи для болгарского перца: какие растения стоит сажать вместе?

3:16
Садоводство » Овощи

Болгарский перец — одна из самых популярных овощных культур, обладающая не только вкусом, но и множеством полезных свойств. Чтобы добиться хорошего урожая, важно правильно выбирать растения-соседи для перца. 

Сладкий перец
Фото: commons.wikimedia.org by Jebulon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сладкий перец

Базилик

Базилик — великолепный сосед для болгарского перца. Это не только ароматная трава, которая отлично дополняет блюда с перцем, но и растение, способное отпугивать многих вредителей, включая тлей и муравьев. Более того, базилик улучшает вкусовые качества перца и способствует его лучшему росту.

Чеснок и лук

Чеснок и лук являются отличными защитниками болгарского перца. Они выделяют вещества, которые отпугивают вредителей, таких как паутинный клещ и белокрылка. Кроме того, они улучшают грунт, обогащая его необходимыми питательными веществами.

Кукуруза

Кукуруза является подходящим соседом для перца, так как помогает создавать тень, необходимую для защиты перца от чрезмерного солнечного света. Кроме того, высокая кукуруза предоставляет поддержку для плетущихся растений, которые могут быть посажены рядом.

Фасоль

Фасоль — это бобовая культура, которая не только возвращает азот в почву, но и служит хорошим укрытием для корней перца. Она помогает улучшить структуру почвы и уменьшить эрозию. Фасоль также защищает перец от прямых солнечных лучей.

Укроп и петрушка

Эти зелени отлично уживаются с болгарским перцем и могут отпугивать вредителей, таких как морковная муха и гусеницы. Укроп и петрушка также берут меньше питательных веществ, оставляя достаточное количество для перца.

Томат

Томаты и болгарский перец могут сосуществовать, поскольку имеют похожие требования к условиям роста. Однако следует быть осторожным, так как они могут привлечь одних и тех же вредителей. Лучше всего сажать томаты, которые имеют ранний или средний срок созревания, чтобы избежать конкуренции за питательные вещества.

Какие соседи избегать?

Чтобы обеспечить здоровье болгарского перца, следует избегать посадки рядом с некоторыми культурами:

  • Капуста — может быть предметом внимания вредителей, таких как капустная муха.
  • Огурцы — имеют разные требования к поливу и уходу.
  • Морковь — может привлечь насекомых-вредителей, которые могут перейти на перцы.

Выбор правильных растений-соседей для болгарского перца может существенно повлиять на его здоровье и урожайность. Безусловно, хорошими соседями для перца будут такие культуры, как базилик, чеснок, кукуруза, фасоль, укроп и томаты. С другой стороны, стоит избегать совместной посадки с капустой, огурцами и морковью.

Такой подход к высадке растений поможет не только получить качественный урожай, но и создать гармоничную экосистему на вашем огороде. Не забудьте обращать внимание на совместимость культур и оптимально планировать свой сад, чтобы добиться максимального результата.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Самолёт Ил-86. Советский широкофюзеляжный гигант пассажирских перевозок
Авиация
Самолёт Ил-86. Советский широкофюзеляжный гигант пассажирских перевозок Аудио 
Комик Демис Карибидис показал жену и детей на семейном снимке
Шоу-бизнес
Комик Демис Карибидис показал жену и детей на семейном снимке Аудио 
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире
Экономика и бизнес
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире Аудио 
Популярное
Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость

Как приготовить нежное мясо по-французски? Делимся секретами идеального блюда: выбор мяса, маринад, соус и три потрясающих рецепта.

Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025
США пытаются удержать в своих банках золотые запасы других стран
Праздничная уборка! Вот что нужно выкинуть из квартиры, чтобы начать год с чистого листа
Автобус Икарус. Легендарный советский комфортабельный транспорт из Венгрии Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Эти тыквы сладкие, как мёд: секреты выбора сортов
Почему чернеют и сохнут листья на груше? Правила, как спасти дерево
Новые автомобили стоят без покупателей: что ждёт рынок в 2025 году
Новые автомобили стоят без покупателей: что ждёт рынок в 2025 году
Последние материалы
Нежный торт с вареньем: готовим, когда хочется чего-то особенного
Праздничный винегрет: добавляем один продукт — и вкус меняется до неузнаваемости
Электромобили подорожали: какие модели остались доступными
Путин поручил разработать патриотические туры для школьников
Витамин D: сколько нужно для здоровья и где кроется опасность
Почему россияне увеличили переводы на 71% перед Новым годом
Тропики у вас дома: как вырастить лимон из косточки
Изобретение нижегородцев: виброизоляторы для бесшумного транспорта
Терпение и любовь: как научить щенка туалетным привычкам
Спасение для суставов: простые советы, которые работают
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.