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Лук, чеснок и груша: как запах вредителей влияет на урожай?

3:23
Садоводство » Деревья и кустарники

Груша — это не только вкусный, но и довольно прихотливый фрукт. Чтобы добиться хорошего урожая и сохранить здоровье дерева, важно правильно выбирать соседей для посадки. 

Дерево груши
Фото: commons.wikimedia.org by Tauno Erik
Дерево груши

Морковь

Морковь и груша могут оказаться не лучшими соседями. Это связано с тем, что морковь привлекает многих вредителей, таких как морковная муха. Эти насекомые могут перейти на груши и нанести вред древесине и плодам. Кроме того, обе культуры имеют разные требования к почве, что может негативно сказаться на их развитии.

Виноград

Виноград требует много солнечного света и хорошей вентиляции, и, если он будет расти в тени груши, это может уменьшить его урожай. Более того, виноград может занять много ресурсов почвы, что негативно скажется на здоровье груши. Кроме того, оба растения могут страдать от схожих заболеваний, что увеличивает риск заражения.

Смородина

Смородина, особенно черная, известна своей восприимчивостью к различным заболеваниям, таким как антракноз. Эти болезни могут перекинуться на груши, что приведет к снижению их урожайности. Более того, обе культуры могут конкурировать за одни и те же питательные вещества в почве, что негативно скажется на их здоровье.

Лук и чеснок

Лук и чеснок имеют ярко выраженный запах, который может оказывать негативное влияние на привлечение опылителей к груше. Без опылителей дерево может плохо плодоносить. К тому же, черенки лука и чеснока могут угнетать рост груши, так как выделяют в почву вещества, тормозящие развитие корней.

Клубника

Клубника может сильно загораживать пространство вокруг груши, создавая тень и конкурируя за свет, воду и питательные вещества. К тому же, клубника может быть подвержена некоторым заболеваниям, которые также могут поразить грушу.

Персик

Персик и груша имеют схожие требования к условиям роста и, следовательно, могут привлечь одни и те же вредители. Это может привести к распространению заболеваний между этими культурами. Кроме того, две культуры могут испытывать конкуренцию за почвенные ресурсы, что скажется на их росте и урожайности.

Как выбрать правильных соседей для груши?

Чтобы обеспечить здоровый рост груши и хороший урожай, выбирайте растения с другими требованиями к питательным веществам и условиям роста. Хорошими соседями для груши могут стать:

  • Огурцы – не конкурируют за ресурсы и имеют разные требования к уходу.
  • Бобовые культуры (например, горох) – улучшают структуру почвы и обогащают её азотом.
  • Цветы – такие как календула или ноготки, могут привлечь полезных насекомых и отпугнуть вредителей.

Заботясь о груше, важно следить за тем, какие растения находятся рядом. Изучение совместимости культур поможет избежать множества проблем и обеспечить здоровый рост дерева. Помните, что правильные соседи в саду могут не только улучшить урожайность, но и помочь защитить растения от вредителей и болезней. Выбор правильных саженцев — это залог успешного сада и вкусного урожая!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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