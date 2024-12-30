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Если ещё не купили подарок на Новый год, то присмотритесь к комнатным растениям

0:36
Садоводство

Комнатные растения могут стать отличным подарком на Новый год. Но как правильно их выбрать?

Фикус Бенджамина
Фото: commons.wikimedia.org by Anish nellickal, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Фикус Бенджамина

На что необходимо обратить внимание при выборе растений:

  • смотрите, чтобы на растении не было признаков вредителей или болезней;
  • обратите внимание на корни, они должны быть светлые и без гнили;
  • грунт должен быть не перелит и не засушен.

Вместе с растениями не забудьте приобрести средства для профилактики от вредителей и болезней. Можно сразу подобрать красивый горшок и купить удобрения для комнатных растений.

Уточнения

Комнатные растения — растения, которые выращивают в комнатах и в общественных помещениях. Большинство комнатных растений происходит из тропиков и субтропиков.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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