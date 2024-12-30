Если ещё не купили подарок на Новый год, то присмотритесь к комнатным растениям

0:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Комнатные растения могут стать отличным подарком на Новый год. Но как правильно их выбрать?

Фото: commons.wikimedia.org by Anish nellickal, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Фикус Бенджамина

На что необходимо обратить внимание при выборе растений:

смотрите, чтобы на растении не было признаков вредителей или болезней;

обратите внимание на корни, они должны быть светлые и без гнили;

грунт должен быть не перелит и не засушен.

Вместе с растениями не забудьте приобрести средства для профилактики от вредителей и болезней. Можно сразу подобрать красивый горшок и купить удобрения для комнатных растений.

Уточнения

Комнатные растения — растения, которые выращивают в комнатах и в общественных помещениях. Большинство комнатных растений происходит из тропиков и субтропиков.

