Как избавиться от тли на комнатных растениях

Тля на комнатных растениях доставляет немало проблем даже опытным цветоводов. Что же делать, чтобы избавиться от непрошенных гостей?
На время лечения больное растение лучше изолировать. Его необходимо пересадить, полностью заменив грунт. После чего тщательно протереть или опрыскать листья растения одним из этих народных средств.
Можно использовать такие народные средства:
Если эти средства не сработали, можно использовать инсектицид. Правда выбор для комнатных растений органичен. Можно купить:
Приготовьте раствор по инструкции и опрыскайте растения, а также полейте почву в горшках.
Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera). Известно около 5000 видов тлей, из которых почти тысяча обитает в Европе. Все тли питаются растительными соками, многие являются опасными вредителями культурных растений.
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