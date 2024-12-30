Как избавиться от тли на комнатных растениях

1:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Тля на комнатных растениях доставляет немало проблем даже опытным цветоводов. Что же делать, чтобы избавиться от непрошенных гостей?

Фото: self-made at Mountain View, California, USA by Sanjay ach, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Тля

На время лечения больное растение лучше изолировать. Его необходимо пересадить, полностью заменив грунт. После чего тщательно протереть или опрыскать листья растения одним из этих народных средств.

Можно использовать такие народные средства:

крепкий мыльный раствор (примерно 30 г мыльной стружки на 1 л воды);

разбавленный 9-% уксус (2 ст. л. уксуса на 1 л);

пищевая сода (1 ст. л. жидкого мыла плюс 40 г соды на 1 л воды);

3-% перекись водорода (50 мл перекиси на 1 л воды).

Если эти средства не сработали, можно использовать инсектицид. Правда выбор для комнатных растений органичен. Можно купить:

Фитоверм;

Актара;

Инсектор.

Приготовьте раствор по инструкции и опрыскайте растения, а также полейте почву в горшках.

Уточнения

Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera). Известно около 5000 видов тлей, из которых почти тысяча обитает в Европе. Все тли питаются растительными соками, многие являются опасными вредителями культурных растений.

