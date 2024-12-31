Рассказываем, как вырастить домашний перец на подоконнике

1:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вы еще не начали выращивать домашний перец на своем подоконнике? Пора попробовать! Это не только украсит ваш дом, но и обеспечит свежими овощами — будь то острые чили или сладкая паприка для салатов, в зависимости от выбранного сорта.

Фото: flickr.com by Harvey Barrison, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Перец

Справиться с этой задачей сможет каждый, если у него есть базовые знания. Важно заранее определиться, какой перец вы хотите вырастить: сладкий или острый. Сажать их вместе не рекомендуется, так как возможное перекрестное опыление может испортить вкус плодов. Если планируете оба вида, лучше разместить их в разных помещениях.

Для успешного выращивания перца на подоконнике подойдут специальные низкорослые сорта с мелкими плодами. Острый перец, например, может вырасти всего до 30 см и имеет небольшие плоды, так как ему не нужна толстая и сочная мякоть. Сладкий же перец будет более рослым — до 50-90 см, и даст крупные, мясистые плоды.

Не забывайте об условиях для роста. Перцу требуется не менее 12 часов яркого света в день, поэтому наличие фитолампы обязательно. Температура в помещении также важна: идеальные условия — 22-24 градуса по Цельсию. Следуя этим простым рекомендациям, можно создать уютный уголок с полезными растениями на вашем подоконнике.

Уточнения

Пе́рец — название ряда различных растений, а также распространённых пряностей, получаемых из их плодов.

