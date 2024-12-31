Эти комнатные цветы не боятся сквозняка: список самых крепких растений

1:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Перепады температуры и сквозняки могут негативно сказаться на многих комнатных растениях. Однако существуют экземпляры, которые вполне комфортно чувствуют себя в таких условиях. Ландшафтный дизайнер и агроном делится секретами, как сохранить здоровье растений, даже когда в помещении дует ветер.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Комнатные растения

На что обратить внимание при выборе растений

Алоэ

Это растение отличается высокой устойчивостью к сложным условиям. Сквозняк не навредит алоэ, главное — следить за режимом полива. Переувлажнение может стать проблемой, так что умеренность в этом вопросе — ключ к успеху.

Герань

Герань требует особого ухода: правильной подкормки и регулярной обрезки. Тем не менее, она хорошо переносит сквозняки, что делает ее хорошим выбором для неопытных цветоводов.

Тещин язык

Этот неприхотливый цветок легко выживает в условиях сквозняка. Однако следует помнить, что при низких температурах тещин язык может пострадать. Поддерживайте комфортный температурный режим в помещении.

Денежное дерево

Растение устойчиво к сквознякам, и они не повлияют на его здоровье. Однако следует избегать избыточного полива, чтобы не навредить корням.

Фиалка

Эти популярные цветы также спокойно реагируют на сквозняки, но важно обеспечить им хорошее освещение и соблюдать режим полива. Регулярный уход сделает фиалки настоящим украшением вашего дома.

Выбор растений, устойчивых к сквознякам, поможет создать комфортную атмосферу в доме, не беспокоясь о их здоровье.

Уточнения

Комнатные растения — растения, которые выращивают в комнатах и в общественных помещениях.

