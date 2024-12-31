Какие растения нужно высаживать парами для максимального урожая

1:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выбор правильных растений для соседства может стать ключевым моментом для успешного урожая. Плодовые культуры можно разделить на самоплодные и самобесплодные.

Фото: Own work by Corwinhee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Голубика

В то время как первые способны давать плоды без дополнительных опылителей, вторые нуждаются в "соседях" для успешного опыления и получения хорошего урожая. Зная это, важно выбирать подходящие растения, чтобы повысить плодородие участка.

Вот несколько рекомендаций о том, какие кустарники лучше сажать рядом.

Жимолость. Сорт "Сиглинка" является отличным опылителем для этого кустарника, что заметно увеличивает его урожайность.

Голубика. Для этой культуры важно перекрёстное опыление, поэтому сажать её в одиночку не рекомендуется.

Садовая клюква. Этот кустарник имеет возможность самоопыления, но для повышения урожайности лучше высаживать его парами.

Актинидия. Для нескольких женских особей достаточно одного опылителя, чтобы добиться хороших результатов.

Черешня. Чтобы повысить урожайность, опылитель должен находиться на расстоянии не более 10 метров, и важно правильно подобрать сорт.

Следуя этим простым рекомендациям, можно значительно улучшить урожайность плодовых культур на своем участке.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

