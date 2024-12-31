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Какие растения нужно высаживать парами для максимального урожая

1:24
Садоводство

Выбор правильных растений для соседства может стать ключевым моментом для успешного урожая. Плодовые культуры можно разделить на самоплодные и самобесплодные.

Голубика
Фото: Own work by Corwinhee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Голубика

В то время как первые способны давать плоды без дополнительных опылителей, вторые нуждаются в "соседях" для успешного опыления и получения хорошего урожая. Зная это, важно выбирать подходящие растения, чтобы повысить плодородие участка.

Вот несколько рекомендаций о том, какие кустарники лучше сажать рядом.

  • Жимолость. Сорт "Сиглинка" является отличным опылителем для этого кустарника, что заметно увеличивает его урожайность.
  • Голубика. Для этой культуры важно перекрёстное опыление, поэтому сажать её в одиночку не рекомендуется.
  • Садовая клюква. Этот кустарник имеет возможность самоопыления, но для повышения урожайности лучше высаживать его парами.
  • Актинидия. Для нескольких женских особей достаточно одного опылителя, чтобы добиться хороших результатов.
  • Черешня. Чтобы повысить урожайность, опылитель должен находиться на расстоянии не более 10 метров, и важно правильно подобрать сорт.

Следуя этим простым рекомендациям, можно значительно улучшить урожайность плодовых культур на своем участке.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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