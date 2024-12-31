Какие растения нужно высаживать парами для максимального урожая

Выбор правильных растений для соседства может стать ключевым моментом для успешного урожая. Плодовые культуры можно разделить на самоплодные и самобесплодные.
В то время как первые способны давать плоды без дополнительных опылителей, вторые нуждаются в "соседях" для успешного опыления и получения хорошего урожая. Зная это, важно выбирать подходящие растения, чтобы повысить плодородие участка.
Вот несколько рекомендаций о том, какие кустарники лучше сажать рядом.
Следуя этим простым рекомендациям, можно значительно улучшить урожайность плодовых культур на своем участке.
Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.
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