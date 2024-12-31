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Как выбрать живую изгородь: вечнозелёная или листопадная

2:27
Садоводство

Живые изгороди — не только эстетичное, но и практичное решение для владельцев участков. Они защищают от шума, пыли и посторонних взглядов, добавляя уюта вашему пространству. Давайте разберемся, какие виды живых изгородей существуют, чтобы вы могли выбрать подходящий вариант.

Можжевельник
Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Golik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Можжевельник

Вечнозеленые или листопадные

Эта классификация основана на сезонности.

Вечнозеленые изгороди

Для их создания подойдут хвойные растения: туя, ель или можжевельник. Эти изгороди выглядят одинаково круглый год и отлично защищают участок даже зимой. Однако они могут не подойти тем, кто предпочитает разнообразие.

Листопадные изгороди

Сбрасывая листву, такие изгороди теряют плотность, но всё же сохраняют некоторую непрозрачность благодаря густым ветвям. Колючие кустарники или породы с плотной кроной станут отличным выбором. Чтобы добавить оригинальности, можно включить хвойные растения в общий состав.

Формованные или свободно растущие

Формованные изгороди

Идеальный вариант для регулярного стиля сада. Их крона создаётся путём стрижки и может принимать чёткие геометрические формы. Такая изгородь помогает организовать пространство, придавая участку ухоженный и завершённый вид. Учтите, что для разных растений (светолюбивых и теневыносливых) нужна индивидуальная форма кроны.

Свободно растущие изгороди

Этот вариант подойдёт тем, кто не хочет тратить время на стрижку. Такие изгороди гармонично вписываются в пейзажный стиль сада. Для них выбирают растения, которые красиво выглядят в естественном виде, например, кустарники с яркими цветами или декоративными плодами. Однако важно учитывать, что свободно растущим изгородям нужно больше места.

Что учитывать при выборе

  • Размер участка и стиль сада.
  • Ваши предпочтения в уходе: будете ли вы стричь изгородь или предпочитаете естественный вид?
  • Сезонность: хотите ли вы, чтобы защита оставалась плотной круглый год?

Живая изгородь не только украсит ваш участок, но и станет надёжным барьером от внешнего мира. Выбирайте вариант, который подчеркнёт стиль вашего сада и сделает его ещё уютнее.

Уточнения

Жива́я и́згородь - изгородь из живых растений, преимущественно с плотной, декоративной кроной, заменяющие собою забор или вообще ограду, той или иной территории.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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