Не дайте пустоцветам испортить ваш урожай: простые советы и рекомендации

2:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Образование пустоцветов на огурцах — это проблема, с которой сталкиваются многие огородники. Пустоцветы представляют собой мужские цветки, которые не формируют плодов, что негативно сказывается на урожайности. Давайте разберемся в причинах их появления и узнаем, как избежать этой неприятности.

Фото: commons.wikimedia.org. by Magnus Manske, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Огурцы

Причины образования пустоцветов

Качество семян

Использование качественного посевного материала — залог хорошего урожая. Лучше покупать семена в специализированных магазинах, где они сертифицированы.

Старые семена

Семена, хранившиеся более 4 лет, могут давать меньше плодов. Рекомендуется использовать посевной материал возрастом от 2 до 4 лет.

Неправильный полив

Поливайте огурцы теплой водой только вечером. В холодные летние дни лучше укрыть растения агроволокном, чтобы защитить их от неблагоприятных условий.

Недостаток солнечного света

Пустоцветы могут возникать при недостаточном освещении. Обеспечьте своим растениям достаточный доступ солнечного света или используйте искусственное освещение при необходимости.

Неправильное питание

Чрезмерное использование азотных удобрений может способствовать образованию пустоцветов. Убедитесь, что почва достаточно удобрена минеральными и органическими удобрениями перед посадкой и в течение сезона.

Как избежать пустоцветов на огурцах

Выбор семян

Приобретайте семена только в проверенных магазинах.

Полив

Поливайте огурцы теплой водой вечером и укрывайте их в прохладные дни.

Освещение

Располагайте растения на солнечных местах или используйте дополнительные источники света.

Удобрение

Удобряйте почву перед посадкой и проводите регулярные подкормки в течение сезона.

Чтобы избежать проблем с пустоцветами, важно обращать внимание на качество семян, режим полива, уровень освещения и удобрения. Следуя этим рекомендациям, можно добиться богатого урожая вкусных и сочных огурцов.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

