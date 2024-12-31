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Сорта свёклы, которые гарантирует сладкие плоды

1:36
Садоводство

Хотите знать, как вырастить самую вкусную и сладкую свеклу? Современный рынок предлагает широкий выбор сортов и гибридов этого корнеплода. Свекла радует не только своим урожаем, но и неприхотливостью, а также устойчивостью к болезням. Но как же выбрать подходящий сорт, чтобы получить действительно вкусный плод? Давайте рассмотрим несколько проверенных вариантов.

Свёкла
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Свёкла

Лучшие сорта свеклы для сладких плодов

Бордо 237

Этот сорт был допущен к выращиванию в 1943 году. Срок вегетации составляет 120 дней. Корнеплоды отличаются отличными вкусовыми качествами и крупными размерами.

Браво

Сорт, который появился в 1997 году, отличается высокой урожайностью и сладким вкусом. "Браво" идеально подходит для свежего потребления и переработки.

Детройт

Среднеспелый сорт, созревающий за 100-120 дней. "Детройт" обеспечивает стабильный урожай, что делает его популярным среди огородников.

Мулатка

Часто используется в кулинарии, этот сорт славится высоким выходом товарной продукции. Его корнеплоды имеют приятный сладковатый вкус и отлично подходят для различных блюд.

С этими сортами вы сможете вырастить свеклу, которая не только украсит ваш стол, но и порадует своим вкусом. Не забывайте уделять внимание агротехнике и условиям выращивания для достижения наилучших результатов.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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