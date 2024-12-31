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Неочевидные советы по выращиванию лука на зелень, которые изменят все

1:22
Садоводство

Выращивать лук на зелень кажется простым занятием, требующим минимум навыков. Однако даже этот, на первый взгляд, несложный процесс имеет свои особенности. Зная их, можно гарантированно получить отличный урожай.

Зеленый лук
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers
Зеленый лук

Основные шаги к успеху

Для начала выберите крупные луковицы и разместите их в плоской емкости, стараясь не оставлять много свободного пространства. Поливайте их водой регулярно, и через 14-20 дней у вас появится свежая зелень.

Важно: размер луковиц влияет на количество урожая. Чем крупнее "материал", тем больше шансов на повторный сбор. В зависимости от размера, вы можете получить не один, а два-три урожая.

Удобрение для быстрого роста

Чтобы повысить шансы на успех, рекомендуется использовать мочевину. Для её приготовления растворите 50 г препарата в 10 литрах воды. Подкармливайте лук раз в три дня, добавляя 200 г удобрения на литр воды.

Благодаря содержащемуся в мочевине азоту лук будет расти быстрее, его перья станут мягче и блестящими, а также более толстыми.

Эти простые советы помогут вам вырастить лук на зелень с максимальной эффективностью.

Уточнения

Лук (лат  Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Allioideae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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