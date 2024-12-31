Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как обустроить игровую площадку для кошки? Советы и идеи
В поисках края солнечной системы: как новые исследования меняют представления
Как легко очистить рыбу без ножа: хитрость, которую стоит попробовать
Эти культуры не стоит сажать после кабачков — испортите почву
Отжимания на одной руке: эффектное упражнение для настоящих атлетов
Минеральная вода: где грань между пользой и вредом
Как вернуть контакт с телом и избавиться от лишнего веса
Мимоза и ее польза: что скрывает этот классический салат
Шурпа: суп с восточным ароматом для всей семьи

Секреты подготовки почвы для томатов: от пленки до полива

1:22
Садоводство

Сажать томаты на одном и том же месте два года подряд — большая ошибка. Чтобы растения были здоровыми и дали обильный урожай, важно знать, какие культуры были на участке до этого.

Помидоры
Фото: flickr.com by Dwight Sipler, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Помидоры

Какие культуры — лучшие предшественники для помидоров

Томаты отлично растут после следующих растений:

  • Свекла, морковь, капуста;
  • Петрушка, лук, чеснок;
  • Тыква.

Но есть и те культуры, после которых помидоры сажать нельзя:

  • Перец, баклажан, картофель;
  • Физалис, горох.

Эти растения относятся к одному семейству с томатами, что повышает риск передачи болезней и вредителей.

Как подготовить место для рассады

Томаты любят свет и тепло, поэтому выбирайте для посадки солнечные и открытые участки. Чтобы почва была достаточно прогрета, за 2 недели до посадки накройте грядку плёнкой.

Советы по высадке рассады

  • Выбирайте пасмурный день или вечер для высадки — это снизит стресс для растений.
  • Перед посадкой тщательно полейте лунки тёплой водой.
  • Следите за тем, чтобы почва была рыхлой и плодородной — это ускорит приживаемость рассады.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете вырастить здоровые и сильные помидоры, которые отблагодарят вас богатым урожаем.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
В Германии удивились желанию Росатома инвестировать в компанию в этой стране
Экономика и бизнес
В Германии удивились желанию Росатома инвестировать в компанию в этой стране Аудио 
Биолог доказал, что умирающие питомцы эмоционально прощаются с хозяином
Домашние животные
Биолог доказал, что умирающие питомцы эмоционально прощаются с хозяином Аудио 
Нежный слоёный салат из простых продуктов, который готовится на раз-два
Еда и рецепты
Нежный слоёный салат из простых продуктов, который готовится на раз-два Аудио 
Популярное
Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость

Как приготовить нежное мясо по-французски? Делимся секретами идеального блюда: выбор мяса, маринад, соус и три потрясающих рецепта.

Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость
США пытаются удержать в своих банках золотые запасы других стран
США пытаются удержать в своих банках золотые запасы других стран
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025
Праздничная уборка! Вот что нужно выкинуть из квартиры, чтобы начать год с чистого листа
Сводка с фронта: в Торецке ВСУ в панике бегут и погибают, ВС РФ уже в двух километрах от Суджи Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Новые автомобили стоят без покупателей: что ждёт рынок в 2025 году
В Германии удивились желанию Росатома инвестировать в компанию в этой стране
Эти тыквы сладкие, как мёд: секреты выбора сортов
Эти тыквы сладкие, как мёд: секреты выбора сортов
Последние материалы
Как вернуть контакт с телом и избавиться от лишнего веса
Мимоза и ее польза: что скрывает этот классический салат
Шурпа: суп с восточным ароматом для всей семьи
Как выбрать корм для кошки: сухой, влажный или их сочетание
Секреты подготовки почвы для томатов: от пленки до полива
Как убрать стойкий запах пота с одежды? Используйтие эти домашние средства
Мужчины с собаками на фото: секрет их популярности
Вкусвилл отзывает пельмени Мясное ассорти
Миссия невыполнима: как современные вызовы усложняют полёты человека на Луну
Как защитить рассаду от заморозков? Рассказываем о дополнительном обогреве
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.