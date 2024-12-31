Секреты подготовки почвы для томатов: от пленки до полива

1:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сажать томаты на одном и том же месте два года подряд — большая ошибка. Чтобы растения были здоровыми и дали обильный урожай, важно знать, какие культуры были на участке до этого.

Фото: flickr.com by Dwight Sipler, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Помидоры

Какие культуры — лучшие предшественники для помидоров

Томаты отлично растут после следующих растений:

Свекла, морковь, капуста;

Петрушка, лук, чеснок;

Тыква.

Но есть и те культуры, после которых помидоры сажать нельзя:

Перец, баклажан, картофель;

Физалис, горох.

Эти растения относятся к одному семейству с томатами, что повышает риск передачи болезней и вредителей.

Как подготовить место для рассады

Томаты любят свет и тепло, поэтому выбирайте для посадки солнечные и открытые участки. Чтобы почва была достаточно прогрета, за 2 недели до посадки накройте грядку плёнкой.

Советы по высадке рассады

Выбирайте пасмурный день или вечер для высадки — это снизит стресс для растений.

Перед посадкой тщательно полейте лунки тёплой водой.

Следите за тем, чтобы почва была рыхлой и плодородной — это ускорит приживаемость рассады.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете вырастить здоровые и сильные помидоры, которые отблагодарят вас богатым урожаем.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

