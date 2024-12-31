Секреты подготовки почвы для томатов: от пленки до полива

Сажать томаты на одном и том же месте два года подряд — большая ошибка. Чтобы растения были здоровыми и дали обильный урожай, важно знать, какие культуры были на участке до этого.
Томаты отлично растут после следующих растений:
Но есть и те культуры, после которых помидоры сажать нельзя:
Эти растения относятся к одному семейству с томатами, что повышает риск передачи болезней и вредителей.
Томаты любят свет и тепло, поэтому выбирайте для посадки солнечные и открытые участки. Чтобы почва была достаточно прогрета, за 2 недели до посадки накройте грядку плёнкой.
Соблюдая эти простые правила, вы сможете вырастить здоровые и сильные помидоры, которые отблагодарят вас богатым урожаем.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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