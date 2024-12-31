Как правильно ухаживать за многолетниками в зимнюю оттепель

Зимой многолетние растения часто остаются без внимания, так как считается, что они справляются с холодами самостоятельно. Однако стабильные погодные условия бывают далеко не всегда. Чтобы уберечь цветы от повреждений, достаточно соблюдать несколько простых правил.
В холодную погоду проверьте, надёжно ли закреплены укрытия для многолетников. Если их снесло ветром, восстановите конструкцию и при необходимости замените материал. Это особенно важно для растений, укрытых нетканым материалом или каркасными сооружениями.
Если укрытие выполнено лапником, то вмешательство не требуется. Но обязательно осмотрите каркасы — они могут деформироваться или сломаться под тяжестью снега.
В периоды потепления цветам под укрытиями может стать слишком влажно, что повышает риск загнивания. Поднимите укрывной материал и оставьте растения проветриваться на пару часов. Это обеспечит приток свежего воздуха и снизит влажность.
Уделив немного времени этим несложным действиям, вы сохраните здоровье своих многолетников и весной они порадуют вас пышным цветением.
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