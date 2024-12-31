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Обрезка деревьев зимой: когда и как это делать правильно

1:48
Садоводство

Многие садоводы избегают обрезки деревьев зимой, полагая, что лучше не тревожить растения во время их "спячки". Однако зимняя обрезка, при соблюдении некоторых условий, не только безопасна для деревьев, но и приносит им значительную пользу.

Зима
Фото: flickr.com by liz west, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Зима

Чем полезна обрезка зимой

Минимальный риск повреждений из-за сокодвижения

Зимой сокодвижение практически отсутствует, в отличие от весны, когда неосторожная обрезка может навредить дереву.

Больше свободного времени у садовода

Зимние месяцы позволяют неспешно выполнить обрезку любой сложности, уделяя внимание каждой ветке.

Меньшая вероятность заражения

В холодное время года риск распространения грибковых инфекций или болезней минимален.

Удобство работы без листвы

Отсутствие листьев даёт полный обзор кроны, позволяя выявить и удалить повреждённые, поражённые вредителями или больные побеги.

Важные условия для зимней обрезки

Температура воздуха

Обрезку следует проводить при температуре не ниже -5 °C. При сильных морозах ветки становятся хрупкими, и их легко повредить случайно.

Состояние снега на ветках

Мокрый снег добавляет нагрузку на ветви. Перед началом обрезки рекомендуется аккуратно стряхнуть снег, чтобы избежать их случайного повреждения под собственным весом.

Преимущества зимней обрезки

Правильная обрезка в зимний период:

  • Омолаживает дерево;
  • Формирует красивую и здоровую крону;
  • Повышает урожайность;
  • Экономит время на уход за садом весной и летом.

Соблюдая эти правила, вы сможете сделать зимнюю обрезку безопасной и эффективной для своего сада.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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