Обрезка деревьев зимой: когда и как это делать правильно

Многие садоводы избегают обрезки деревьев зимой, полагая, что лучше не тревожить растения во время их "спячки". Однако зимняя обрезка, при соблюдении некоторых условий, не только безопасна для деревьев, но и приносит им значительную пользу.
Минимальный риск повреждений из-за сокодвижения
Зимой сокодвижение практически отсутствует, в отличие от весны, когда неосторожная обрезка может навредить дереву.
Больше свободного времени у садовода
Зимние месяцы позволяют неспешно выполнить обрезку любой сложности, уделяя внимание каждой ветке.
Меньшая вероятность заражения
В холодное время года риск распространения грибковых инфекций или болезней минимален.
Удобство работы без листвы
Отсутствие листьев даёт полный обзор кроны, позволяя выявить и удалить повреждённые, поражённые вредителями или больные побеги.
Температура воздуха
Обрезку следует проводить при температуре не ниже -5 °C. При сильных морозах ветки становятся хрупкими, и их легко повредить случайно.
Состояние снега на ветках
Мокрый снег добавляет нагрузку на ветви. Перед началом обрезки рекомендуется аккуратно стряхнуть снег, чтобы избежать их случайного повреждения под собственным весом.
Правильная обрезка в зимний период:
Соблюдая эти правила, вы сможете сделать зимнюю обрезку безопасной и эффективной для своего сада.
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